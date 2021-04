Definirla semplicemente una “chiavetta” non le rende giustizia: la pendrive da 256 GB della linea Verbatim PinStripe ha una capacità sufficiente per tenere in tasca quanto solitamente contenuto in un disco fisso e oggi è proposta a un prezzo speciale su eBay.

Verbatim PinStripe: pendrive USB 3.2 da 256 GB

Il trasferimento dei dati avviene in maniera veloce grazie al pieno supporto allo standard USB 3.2, ma la periferica risulta retrocompatibile per i computer che dispongono di versioni precedenti. Le dimensioni sono estremamente compatte: 54x21x9,22 millimetri per 7,9 grammi di peso, praticamente una piuma. Per altre informazioni far riferimento a quanto riportato nella scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 29,20 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche solo per far proprio un dispositivo di backup economico, capiente ed efficiente. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 140.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti eBay.