Tastiera da Gaming Aukey al prezzo più basso di sempre

La tastiera meccanica da gaming di Aukey è in offerta su Amazon a 33,99€, uno sconto del 43% che porta il prodotto al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un’offerta lampo destinata a scadere entro le 21:30 di oggi venerdì 2 aprile 2021.

Si tratta di una tastiera con switch meccanici blu e retroilluminazione LED multicolore, il formato full size (105 tasti) integra sia i tasti funzione che il tastierino numerico. Si tratta di una periferica adatta ai videogiocatori, si collega al PC via cavo USB e non necessita di alcun software per funzionare in maniera correttaì.

Inoltre i tasti hanno il layout italiano e sono dotati di un sistema anti-ghosting, in grado di garantire la massima affidabilità. La periferica resiste agli schizzi d’acqua e in confezione troviamo un pratico accessorio per estrarre i tasti singolarmente.

Oggi la tastiera da gaming meccanica di Aukey va in offerta su Amazon a 33,99€, il minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. L’offerta lampo resterà attiva ancora per qualche ora.

Leggi anche: MSI GP76: Portatile da Gaming con RTX3060 in offerta