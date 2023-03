Penna multiuso, una GENIALATA da avere sempre in tasca (coupon)

Potremmo definire questa penna multiuso come uno di quei gadget che da piccoli ci facevano impazzire. Infatti sembra uscita proprio dall’impermeabile più famoso dei cartoni animati ma è reale e può diventare tua. Con ben 9 funzioni al suo interno, ti torna più utile di quanto potresti pensare.

Sempre lo strumento giusto in tasca con questa penna multiuso

Questa straordinaria penna vanta ben nove funzioni in uno. Provvista di tutto il necessario per piccoli imprevisti o lavoretti da pochi minuti, non ti fa mancare niente e potrai dire di avere sempre la soluzione giusta in tasca.

Oltre alla sua funzione principale ha con sé:

una luce LED ;

; una livella a bolla;

a bolla; un righello;

due cacciaviti;

un pennino per i touchscreen;

per i touchscreen; un’ apri bottiglia ;

; uno stand per smartphone.

per smartphone. tre ricariche di inchiostro.

Il tutto, naturalmente, è a misura di penna in modo da portarla sempre con sé nel taschino della camicia o in macchina.

Perfetta anche come regalo per una persona speciale, questa genialata è assolutamente da avere.

