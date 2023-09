Penna per iPad in SCONTO BOMBA su Amazon (-63%)

Per rendere l’utilizzo del tuo iPad più confortevole e preciso, specialmente se devi prendere molti appunti, l’ideale sarebbe utilizzare una “penna” fatta in proposito. Come questa che stiamo per presentarti che puoi acquistare con un fantastico sconto del 63% a soli 14,99 euro invece di 39,99.

Penna per iPad in offerta: le caratteristiche

La penna per iPad TQQ è progettata appositamente per i dispositivi della mela morsicata. È compatibile con una vasta gamma di modelli, e grazie al chip intelligente di nuova generazione, offre una precisione incredibile, con una sensibilità fino a 0,1 mm in pixel.

Non ci sono ritardi, offset o punti di interruzione, il che significa che puoi godere di un’esperienza di scrittura e disegno fluida e precisa. Che tu stia prendendo appunti, disegnando o annotando documenti PDF, questa penna farà tutto con la massima precisione.

La penna per iPad TQQ è dotata di una batteria ricaricabile da 130 mAh che si ricarica in soli 10-15 minuti per una carica completa. Una volta caricata, può essere utilizzata per 8-10 ore di utilizzo continuo o rimanere in standby per 365 giorni senza problemi. Inoltre, si spegne automaticamente e passa in modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia.

L’accessorio è fornito con 5 punte sostituibili in morbido POM, che non creano fastidiosi rumori e proteggono lo schermo del tuo iPad. Inoltre, è dotata di un pratico portamatite in Lycra che previene danni e smarrimenti. Puoi scrivere o disegnare sullo schermo dell’iPad senza guanti, proprio come se stessi lavorando su carta.

La penna ti consente di scrivere e disegnare sullo schermo senza problemi, grazie alla sua capacità di riconoscere il palmo della mano. Inoltre, grazie all’assorbimento magnetico, puoi fissare comodamente la penna al lato del tuo iPad per evitare rotazioni accidentali e tenerla sempre a portata di mano.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza con il tuo iPad. Acquista subito la penna per iPad TQQ su Amazon a soli 14,99 euro e scopri quanto può essere facile e divertente utilizzare il tuo tablet preferito.

