Penna per iPad: prezzo CROLLATO con questo DOPPIO SCONTO Amazon

Il doppio sconto disponibile su Amazon su questa penna per iPad compatibile con vari modelli di tablet Apple è incredibile: oltre alla promozione già disponibile, infatti, puoi attivarne una seconda con la casella del coupon che trovi in pagina e pagarla così soltanto 14,99 euro invece di 39,99. Uno sconto superiore al 50% che non puoi farti scappare.

Penna per iPad in doppia offerta: perché è da non perdere

Compatibile con una vasta gamma di modelli iPad, dalle versioni più recenti del 2018 fino al 2023, questa penna offre una precisione straordinaria fino a 0,1 mm in pixel, garantendo un’esperienza di scrittura, disegno e annotazione senza ritardi, offset o punti di interruzione.

La batteria ricaricabile integrata da 130 mAh offre una durata eccezionale. Con un tempo di ricarica super veloce di circa 10-15 minuti e un utilizzo continuo fino a 8-10 ore, questa penna assicura che tu non resti mai a corto di energia quando ne hai più bisogno.

La penna include anche 5 punte di ricambio in morbido POM che proteggono lo schermo senza produrre rumori fastidiosi. Il portamatite in Lycra assicura che la penna sia sempre a portata di mano e protetta quando non in uso.

Una combinazione perfetta di funzionalità avanzate e praticità che non puoi farti scappare se possiedi un iPad: attiva la casella del coupon sconto e pagala soltanto 14,99 euro invece di 39,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.