Pensi già alle vacanze? Inizia a risparmiare con Hype

Ci sono molte ragioni per risparmiare: che sia per raggiungere un obiettivo preciso – magari le vacanze estive -, tutelarsi dagli imprevisti, o semplicemente per avere un po’ di tranquillità finanziaria. Ma ammettiamolo, risparmiare non è mai semplice. Fortunatamente viviamo in un’epoca digitale, in cui i metodi tradizionali di risparmio (come il classico maialino salvadanaio) stanno lentamente lasciando il passo a soluzioni moderne ed efficienti. Un esempio sono le box risparmio di Hype, un’opzione flessibile e personalizzabile che ti permette di risparmiare automaticamente a cadenza regolare, senza dover fare nulla di più che impostare il tuo budget e lasciare che la tecnologia faccia il resto.

Le box risparmio sono incluse in tutti i piani Hype. Tuttavia, se scegli Hype Premium e inserisci in fase di registrazione il codice promo “HYPER” riceverai un bonus di 25 euro da usare come meglio credi: un’ottima base di partenza per il tuo “gruzzoletto” di denaro risparmiato. Avrai inoltre accesso gratuitamente a una copertura per spese mediche, rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo e polizza acquisti, per restare sempre sicuro durante le tue prossime vacanze.

Cosa sono le box risparmio Hype?

Hype offre una sezione dedicata interamente al risparmio, chiamata “Risparmi”, che ti permette di mettere da parte i tuoi soldi in modo semplice e personalizzato. Puoi scegliere tra diverse opzioni, in base alle tue esigenze. Vuoi risparmiare per un progetto futuro o per una spesa programmata? Allora il box “Obiettivo” è quello che fa per te. Vuoi avere sempre a disposizione un “paracadute” per affrontare eventuali imprevisti? Allora il box “Salvadanaio” è quello che ti serve.

Con Hype, risparmiare non è mai stato così facile. Puoi impostare il tuo obiettivo di risparmio, scegliere la frequenza e l’importo dei versamenti, personalizzare il nome del tuo box e accedervi in qualsiasi momento tramite l’applicazione gratuita. Inoltre, grazie alla trasparenza e alla sicurezza delle transazioni online, puoi stare tranquillo che i tuoi soldi sono al sicuro e pronti per quando ne avrai bisogno. Che tu voglia risparmiare per un viaggio, una casa nuova o semplicemente per avere un po’ di tranquillità finanziaria, Hype ha la soluzione giusta per te.

Creare un box è semplice: basta accedere alla sezione “Risparmi” dell’app e selezionare la voce “Crea Box”. Da qui potrai scegliere tra l’opzione “Salvadanaio” per mettere da parte una somma fissa di denaro a intervalli regolari, o l’opzione “Obiettivo” per risparmiare in vista di un obiettivo specifico, come un viaggio o una spesa programmata. In entrambi i casi, potrai impostare l’importo da risparmiare e la frequenza con cui farlo. Ma non è tutto, perché grazie alla funzione “Arrotondamento”, potrai risparmiare automaticamente ogni volta che effettuerai un acquisto con la tua carta Hype, arrotondando l’importo all’euro superiore e versando la differenza sul tuo box.

Con Hype Premium ottieni un bonus da 25€

La funzione “Risparmi” di Hype è completamente gratuita e potrai creare fino a 20 box contemporaneamente se sei cliente Hype Premium, il conto all inclusive per accedere a tutti i servizi e vantaggi senza alcun limite. Tra i numerosi vantaggi offerti da Hype Premium, potrai godere di ricariche illimitate e prelievi gratuiti, bonifici istantanei gratuiti e zero commissioni per il pagamento di bollette, bollettini e ricariche. Non solo, ma potrai anche scambiare denaro, acquistare e vendere azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, ricevere un credit boost fino a 2000 euro in tempo reale, richiedere prestiti personali e usufruire del cashback

Ma le vere chicche sono le funzionalità legate ai viaggi: la Mastercard World Elite associata al tuo conto ti accompagnerà ovunque tu vada. Hype Premium ti offre anche una copertura per spese mediche, rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo e una polizza acquisti, inclusa nel pacchetto. In questo modo, sarai sempre al sicuro da qualsiasi imprevisto di viaggio e potrai goderti ogni istante della tua esperienza.

Registrati online in pochi minuti e attiva il tuo conto Hype Premium per iniziare subito ad acquistare con la tua carta virtuale già disponibile in app. Non dimenticare di inserire, in fase di registrazione, il codice promo “HYPER” per ottenere un bonus di ben 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.