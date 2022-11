Per chi tiene all’ambiente c’è Sorgenia

Molte persone sono diventate più sensibili a problemi che affliggono l’ambiente e alla necessità di assumere comportamenti ecosostenibili e maggiormente green.

Ci sono forme di produzione alternativa di energia elettrica molto funzionali e che provengono da fonti rinnovabili.

Stiamo parlando di energia idroelettrica, energia solare ed energia eolica, che molte aziende oggi adoperano, così come in ambito domestico, per produrre energia elettrica, per rifornire di acqua calda e per climatizzare e riscaldare tutti gli ambienti.

Sorgenia, azienda che opera nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica, è uno dei migliori fornitori in tal senso, poiché l’energia che fornisce arriva direttamente da fonti al 100% rinnovabili.

Le offerte di Sorgenia che tutelano l’ambiente

Chi tiene particolarmente all’ambiente e vuole contemporaneamente risparmiare sulla bolletta di gas e luce, Sorgenia offre entrambi a prezzo indicizzato.

Il prezzo indicizzato, a differenza di quello bloccato, va in base all’andamento del mercato. In questo modo è possibile trarre beneficio da cali di prezzo eventuali.

In questo mese di novembre, le offerte di Sorgenia garantiscono i seguenti vantaggi:

sono digitali al 100% in quanto il pagamento avviene direttamente tramite addebito su conto corrente, su carta di credito o conto PayPal;

l'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili;

; Sorgenia pone molta attenzione verso l’ambiente e, sottoscrivendo l’offerta in questa pagina, potrà adottare 5 mq di foresta.

Ecco nei dettagli l’offerta gas e luce di Sorgenia:

Next Energy Sunlight: prezzo indicizzato per l’energia elettrica a 0 euro il primo anno e a 0,034 euro/kWh dal secondo anno in poi. Il prezzo per kWh è di 0,3024 euro, a cui viene applicato uno sconto fedeltà crescente. Invece, il prezzo indicizzato per il gas è di 0,25 euro/SMC il primo anno e di 0,261 euro/SMC dal secondo anno in poi. Il prezzo SMC è di 1,44704 euro. Anche per il gas viene applicato uno sconto fedeltà progressivo.

Oltre allo sconto in bolletta di 100 euro, si otterrà un ulteriore sconto di 50 euro se l’utente attiva l’offerta Fibra.

