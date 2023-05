Per i professionisti c'è WordPress Play di Keliweb: tuo a metà prezzo

Un’ottima offerta di hosting web torna a solleticare l’attenzione dei consumatori: i tanto attesi sconti al 50% di Keliweb sono finalmente tornati. E questa volta i veri protagonisti sono due piani che hanno già conquistato varie categorie di professionisti del settore. Parliamo di KeliPro e del piano ottimizzato WordPress Play. Nonostante si tratti di servizi differenti, entrambi condividono un elemento fondamentale: sono specificamente pensati per tutti i professionisti che vogliono aprire un sito web.

Cos’è WordPress Play?

La ricerca dei migliori servizi di hosting non è un’impresa titanica come potresti pensare. Ti basta avere le idee chiare sul tuo progetto web e sei già sulla strada giusta. Ma c’è un segreto che devi conoscere: WordPress è il re incontrastato del web contemporaneo. Più di due siti su tre sono alimentati da questo CMS che ha conquistato un successo strepitoso. WordPress Play è il piano hosting di Keliweb progettato su misura per professionisti e PMI.

WordPress Play è l’arma segreta per tutti gli utenti ambiziosi: professionisti, piccole e medie imprese, startup, agenzie web in crescita e siti e-commerce che stanno intraprendendo la loro scalata al successo. Si tratta di una soluzione che non presenta l’enorme quantitativo di risorse come quelle che troviamo in una soluzione dedicata come un VPS, ma nemmeno con le limitazioni tipiche di un servizio hosting condiviso economico.

WordPress Play, in tal senso, si posiziona proprio nel mezzo, come un hosting semidedicato che garantisce prestazioni eccezionali a costi nettamente inferiori rispetto ad altre opzioni disponibili. È il punto d’incontro perfetto tra potenza e convenienza, pronto a soddisfare le tue esigenze senza farti pagare un occhio della testa.

Che tu sia un professionista ambizioso che desidera creare il proprio sito web personale oppure alla guida di una piccola impresa pronta a conquistare il mondo online, le caratteristiche e i vantaggi di WordPress Play sono a tua disposizione. Non c’è un momento migliore per affidarsi a Keliweb: fino al 4 giugno, infatti, potrai approfittare di uno sconto del 50% sul costo annuale, che si riduce così a soli 43,45 euro. L’offerta è valida per il primo anno e per nuove attivazioni.

Alcune tra le funzionalità del piano WordPress Play includono:

Dominio .it gratis

10 GB SSD Spazio Web

50 Caselle Email

5 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

SiteBuilder

Supporto Tecnico h24

Non perdere la promozione: hai ancora poco tempo per ottenere WordPress Play e tutti i suoi vantaggi a metà prezzo per un anno. Richiedi subito la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.