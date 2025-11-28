 Per il Black Friday Kaspersky Premium è in sconto del 58% e ti regala 20€ di buono Amazon
Kaspersky Premium, uno dei migliori software di cybersecurity in commercio, è in sconto del 58%. Incluso c'è anche un buono Amazon di 20€.
Sicurezza Antivirus
In questi anni Kaspersky Premium si è giustamente ritagliato un ruolo da protagonista nel settore della cybersecurity. I risultati eccezionali che garantisce per il rilevamento di malware, la prevenzione di attacchi mirati e lo scarso impatto sulle prestazioni del sistema lo hanno reso uno dei migliori antivirus in commercio.

In questo momento acquistarlo è ancora più conveniente per due motivi. Il primo è lo sconto del 58%: sul primo anno di abbonamento pagherai solo 34,99€ invece di 84,99€. Il secondo è che, un volta effettuato l’acquisto, ti verrà inviato come regalo un buono Amazon di 20€ da spendere sul popolare e-commerce. Per approfittare della promozione basta andare sul sito di Kaspersky.

Tutti i vantaggi di Kaspersky Premium

Il software in questione mette a disposizione una suite di sicurezza e privacy informatica di altissimo livello. Partiamo dall’antivirus: si tratta di uno strumento progettato per prevenire e neutralizzare virus e malware. Inoltre, è in grado di proteggere dagli hacker, impedendo l’accesso non autorizzato e i tentativi di acquisire il controllo del PC. Include anche protezione anti-ransomware, firewall e cryptojacking.

Lato privacy, Kaspersky offre una VPN veloce e illimitata, tool per il blocco dei tracciamenti e delle pubblicità, password manager e archivio documenti. Il suo scudo protettivo si estende anche alle app bancarie. Da menzionare il supporto IT remoto e il controllo di vulnerabilità della rete WiFi domestica e sui dispositivi Smart Home.

Ma non è finita qui: Kaspersky è ottimo anche perché non incide negativamente sulle prestazioni del terminale. Infatti, assicura costante pulizia e monitoraggio dell’integrità del disco rigido. Nessun problema per quanto riguarda la trasmissione di film o sessioni di gaming: non provoca rallentamenti di alcun tipo.

Infine, incluso nel pacchetto Premium c’è anche Kaspersky Safe Kids gratis per 1 anno, tecnologia che consente di non perdere mai di vista i tuoi bambini attraverso monitoraggio GPS, controllo cronologia YouTube, filtri siti web e gestione di app e tempo trascorso davanti allo schermo.

Ricapitoliamo l’offerta: solo per poco tempo, Kaspersky Premium è in sconto del 58% al prezzo di 34,99€ invece di 89,99€. Inclusi ci sono anche un buono Amazon di 20€. Il rinnovo scatta in automatico alla fine del primo anno di utilizzo, ma è possibile disdire in ogni momento. Presente una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Pubblicato il 28 nov 2025

28 nov 2025
