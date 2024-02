Per il Super Bowl 2024 ecco l'NFL Game Pass a 0,99€

Il Super Bowl 2024 è alle porte. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, a partire dalla mezzanotte ora italiana, i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers si sfideranno nell’attesissima finale del campionato di NFL. L’evento sarà visibile in streaming su DAZN con l’NFL Game Pass, l’abbonamento ufficiale alla National Football League.

Per l’occasione, l’NFL Game Pass è in super offerta a 0,99 euro invece dei precedenti 19,99 euro. L’acquisto del pass dà diritto alla visione sia dell‘autentica trasmissione statunitense (un vero must per i veri appassionati) che all’Halftime Show, l’evento musicale più seguito al mondo che quest’anno avrà per protagonista il cantante americano Usher.

Come vedere il Super Bowl 2024 in streaming qui in Italia

Per vedere il Super Bowl 2024 in streaming qui in Italia occorre collegarsi a DAZN e attivare l’NFL Game Pass, in offerta a tempo limitato a 0,99 euro.

DAZN è disponibile sia come sito web all’indirizzo dazn.com, sia come app su smartphone, tablet, PC, Smart TV e console per videogiochi. L’iscrizione di un nuovo account è gratuita.

Poi occorre procedere con l’attivazione dell’NFL Game Pass: è sufficiente andare su questa pagina e cliccare sul bottone Acquista Ora. La promozione che consente di acquistare il pass a meno di 1 euro scade alle 23:59 di domenica 11 febbraio.

Una volta attivato l’NFL Game Pass su DAZN, basterà collegarsi alla piattaforma streaming a partire dalla mezzanotte per guardare in streaming il Super Bowl 2024. Qui in Italia la telecronaca è affidata alla coppia composta da Matteo Gandini e Roberto Gotta.

Approfitta della super offerta sull’NFL Game Pass, disponibile al prezzo simbolico di 0,99 euro, e guarda la finalissima tra Chiefs e 49ers sul tuo dispositivo preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.