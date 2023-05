Per il tuo business scegli il POS SumUp Air a soli 39 euro

SumUp è una piattaforma di servizi di pagamento per il business, che ha permesso agli esercenti di ricevere pagamenti digitali in modo agile e rapido. Acquista online il lettore di carte SumUp Air a 39 euro, è facile da utilizzare, non ci sono costi fissi o vincoli contrattuali e paghi solo una commissione di 1,95% sulle transazioni effettuate.

I vantaggi di scegliere SumUp Air

SumUp Air è un lettore di carte portatile e conveniente, che puoi portare sempre con te, infatti le sue piccole dimensioni lo rendono facile da trasportare e utilizzabile non solo in negozio. Niente contratti vincolanti, documenti da compilare o costi fissi mensili. Pagherai solo una piccola commissione sulle transazioni dell’ 1,95% per ogni pagamento elaborato.

Il piccolo POS SumUp Air funziona tramite Bluetooth e app collegata al Wi-Fi o utilizzando la connessione dati dello smartphone. Basta collegare telefono e dispositivo tramite la connessione prescelta, digitare la cifra da addebitare al cliente e procedere con la transazione. E’ molto intuitivo e facile da usare. Sono accettate tutte le carte di credito e di debito dei principali circuiti, sia strisciando la carta sia in modalità Chip & Pin o contactless. E’ possibile emettere le ricevute e fatture tramite e-mail, sms o stampa tradizionale. Il lettore è in grado di elaborare più di 500 transazioni con un’unica carica grazie a una batteria interna che dura fino a 12 ore.

Inoltre per utilizzarlo non dovrai nemmeno aprire un nuovo conto. Ti sono sufficienti i tuoi dettagli e le coordinate bancarie esistenti per ricevere gli accrediti in modo sicuro. Per la tua attività, richiedi subito l’ innovativo POS mobile SumUp Air in promo a soli 39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.