Per le tue prossime vacanze scegli Saily eSIM: navighi ovunque da 2,99$

Con l’offerta Saily eSIM, il servizio di connettività digitale creato dal team di NordVPN, viaggiare significa dire addio ai costi di roaming e alle SIM fisiche da cambiare a ogni confine. I piani dati Saily permettono di connettersi in modo immediato e sicuro in oltre 200 destinazioni nel mondo, con prezzi che partono da 2,99 dollari.

Come funziona Saily eSIM: semplice, veloce e digitale

L’offerta Saily eSIM include una vasta gamma di piani dati convenienti, pensati per chi viaggia spesso o per chi parte anche solo per pochi giorni. I prezzi partono da soli 2,99 dollari, prezzo che aumenta a seconda della quantità di dati prevista dal piano selezionato. Il vantaggio concreto è la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, pagando solo i giga necessari.

Le eSIM Saily sono semplici da installare, anche per chi non ha esperienza: basta selezionare la destinazione, acquistare il piano dati desiderato e installare la eSIM tramite l’app ufficiale. L’attivazione è automatica: la connessione si attiva non appena si arriva a destinazione, oppure trascorsi 30 giorni dall’acquisto. Il servizio è compatibile solo con dispositivi che supportano la tecnologia eSIM.

Inoltre, vantaggio raramente presente nelle altre piattaforme, Saily permette di utilizzare un’unica eSIM per più Paesi: basta aggiungere semplicemente il nuovo Paese dall’app e sei subito pronto. Grazie all’avviso sul consumo dati, inoltre, riceverai una notifica al raggiungimento dell’80% del traffico disponibile.

In caso di necessità, l’assistenza clienti in chat 24/7 è sempre disponibile. A tutto questo si aggiunge il risparmio concreto: niente più tariffe di roaming elevate, SIM fisiche da cambiare, Wi-Fi pubblici pericolosi e costi nascosti. L’offerta Saily eSIM è la soluzione ideale per chi vuole viaggiare avendo sempre Internet disponibile: scopri i piani da 2,99 dollari.