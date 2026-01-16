 Per le tue prossime vacanze scegli Saily eSIM: navighi ovunque da 2,99$
Con le eSIM di Saily navighi in oltre 200 destinazioni del mondo a zero costi di roaming grazie ai piani a prezzi convenienti.
Con l’offerta Saily eSIM, il servizio di connettività digitale creato dal team di NordVPN, viaggiare significa dire addio ai costi di roaming e alle SIM fisiche da cambiare a ogni confine. I piani dati Saily permettono di connettersi in modo immediato e sicuro in oltre 200 destinazioni nel mondo, con prezzi che partono da 2,99 dollari.

Scopri i piani dati Saily disponibili

Come funziona Saily eSIM: semplice, veloce e digitale

L’offerta Saily eSIM include una vasta gamma di piani dati convenienti, pensati per chi viaggia spesso o per chi parte anche solo per pochi giorni. I prezzi partono da soli 2,99 dollari, prezzo che aumenta a seconda della quantità di dati prevista dal piano selezionato. Il vantaggio concreto è la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, pagando solo i giga necessari.

Le eSIM Saily sono semplici da installare, anche per chi non ha esperienza: basta selezionare la destinazione, acquistare il piano dati desiderato e installare la eSIM tramite l’app ufficiale. L’attivazione è automatica: la connessione si attiva non appena si arriva a destinazione, oppure trascorsi 30 giorni dall’acquisto. Il servizio è compatibile solo con dispositivi che supportano la tecnologia eSIM.

Attiva subito l’offerta Saily e risparmia

Inoltre, vantaggio raramente presente nelle altre piattaforme, Saily permette di utilizzare un’unica eSIM per più Paesi: basta aggiungere semplicemente il nuovo Paese dall’app e sei subito pronto. Grazie all’avviso sul consumo dati, inoltre, riceverai una notifica al raggiungimento dell’80% del traffico disponibile.

In caso di necessità, l’assistenza clienti in chat 24/7 è sempre disponibile. A tutto questo si aggiunge il risparmio concreto: niente più tariffe di roaming elevate, SIM fisiche da cambiare, Wi-Fi pubblici pericolosi e costi nascosti. L’offerta Saily eSIM è la soluzione ideale per chi vuole viaggiare avendo sempre Internet disponibile: scopri i piani da 2,99 dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

Eleonora Busi
Pubblicato il
16 gen 2026
