Per questo altoparlante bluetooth Xiaomi ti bastano meno di 20€

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è un altoparlante bluetooth portatile, compatto e resistente che oggi su Amazon puoi avere a soli 19,99 euro invece di 29,99, con uno sconto del 33%.

Si tratta di un altoparlante di alta qualità, con connessione bluetooth 5.0, tecnologia antipolvere e impermeabile IP67, batteria a lunga durata fino a 10 ore e funzione di interconnessione stereo per creare un effetto surround. Con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker: l’altoparlante che ti sorprende

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è piccolo e leggero, tanto da poter essere portato in borsa o sul palmo della mano. Ha un design elegante e discreto, con un colore grigio neutro che si adatta a qualsiasi ambiente.

Questo altoparlante ti permette di ascoltare la tua musica preferita con una qualità audio sorprendente, grazie ai due driver da 12,5 W che offrono bassi ricchi e alti nitidi. Puoi anche collegare due altoparlanti tra loro per creare un effetto stereo wireless.

Inoltre, Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla classificazione IP67 che lo protegge da schizzi, pioggia e sporco. Puoi usarlo in casa, in ufficio, in giardino o in spiaggia senza preoccupazioni.

La batteria da 2000 mAh ti garantisce fino a 10 ore di riproduzione musicale con una ricarica completa, così da non rimanere mai senza musica. La ricarica avviene tramite cavo USB-C incluso nella confezione.

