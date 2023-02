Per tutte le portabilità con Very Mobile in promo un fantastico regalo

Very Mobile ha deciso di estendere l’attuale promo Cashback per tutte le offerte in portabilità da qualsiasi operatore.

Questa promozione, partita il 1° febbraio, era disponibile soltanto per coloro che chiedevano la portabilità da operatori quali Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali.

Le offerte in questione erano:

Very a 6,99 euro al mese , con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G ;

, con verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ; Very a 7,99 euro al mese , con minuti illimitati , SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G ;

, con , SMS illimitati e ; Very a 9,99 euro al mese, con minuti illimitati, SMS illimitati e 220 GB di traffico dati in 4G.

Adesso, a partire da ieri 8 febbraio 2023, la promozione è disponibile anche per i nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore.

Quindi, le offerte finora escluse sono le seguenti:

Very a 4,99 euro al mese , con minuti illimitati, SMS illimitati e 1 GB di traffico dati in 4G ;

, con minuti illimitati, SMS illimitati e ; Very a 12,99 euro al mese , con minuti illimitati, SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G (per utenti di TIM, WindTre, Vodafone e altri MVNO).

, con minuti illimitati, SMS illimitati e (per utenti di TIM, WindTre, Vodafone e altri MVNO). Very a 13,99 euro al mese, con minuti illimitati, SMS illimitati e 220 GB di traffico dati in 4G (per utenti di TIM, WindTre, Vodafone e altri MVNO).

Come funzione la promo cashback di Very Mobile

La promo cashback di Very Mobile prevede una ricarica omaggio di un mese per tutte le attivazioni che verranno effettuate in questa pagina fino al 28 febbraio 2023, salvo cambiamenti.

In pratica, chi richiederà la portabilità, otterrà in cambio una ricarica omaggio che è pari al costo mensile dell’offerta che ha scelto.

Nel momento in cui la SIM sarà attiva, avverrà l’erogazione della ricarica omaggio, che verrà usata come credito per rinnovare l’offerta sottoscritta.

Inoltre, ricordiamo che su tutte le offerte di Very Mobile non sono previsti costi di attivazione, di acquisto e di spedizione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.