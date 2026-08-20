 Perché ChatGPT è più volgare? La spiegazione di OpenAI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Perché ChatGPT è più volgare? La spiegazione di OpenAI

Secondo il Model Spec di OpenAI, il fatto che ChatGPT sia più volgare potrebbe dipendere dal modo in cui gli utenti interagiscono con l'AI.
Perché ChatGPT è più volgare? La spiegazione di OpenAI
Business AI
Secondo il Model Spec di OpenAI, il fatto che ChatGPT sia più volgare potrebbe dipendere dal modo in cui gli utenti interagiscono con l'AI.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

I chatbot AI hanno ormai un linguaggio sempre più naturale e vengono spesso utilizzati come interlocutori. Negli ultimi tempi, però, diversi utenti anglofoni hanno notato un aumento insolito delle parolacce nelle risposte di ChatGPT, soprattutto del termine “fuck”.

Sui social network, ognuno sfoggia il proprio esempio o il proprio screenshot per dimostrare che, in effetti, ChatGPT si lascia andare più di prima. Non è necessariamente un problema, per alcuni utenti non lo è affatto, anzi, lo adorano. Ma è comunque lecito chiedersi il perché di questo improvviso cambio di rotta. La risposta potrebbe trovarsi in un documento di OpenAI chiamato “Model Spec“.

ChatGPT è più volgare del solito: non è un bug, ma una scelta del modello

Model Spec descrive il comportamento previsto dei modelli che sono alla base dei prodotti di OpenAI […], si legge nella premessa. È stato aggiornato il 18 agosto 2026 e spiega che, per impostazione predefinita, ChatGPT eviterà le parolacce. Solo che non si tratta di una regola immutabile, quanto piuttosto di una linea guida.

OpenAI scrive infatti: A differenza delle impostazioni predefinite dell’utente, che possono essere aggirate solo in modo esplicito, le direttive possono esserlo implicitamente […]. Ad esempio, se un utente chiede al modello di parlare come un vero pirata, questo aggira implicitamente la direttiva volta a evitare le parolacce.

Gli indicatori impliciti vengono dedotti a partire da indizi contestuali, conoscenze pregresse o dalla cronologia dell’utente, tra le altre cose. In altre parole: ChatGPT sarebbe più volgare con alcuni utenti perché si è adattato al loro modo di parlare. Come giustamente nota qualcuno, il chatbot alla fine è uno specchio di ciò che siamo.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 20 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'AI di Google devierà i voli per evitare le scie di condensazione

L'AI di Google devierà i voli per evitare le scie di condensazione
In Cina 15 robot umanoidi dirigono il traffico al posto dei vigili

In Cina 15 robot umanoidi dirigono il traffico al posto dei vigili
Come usare l'AI su Gmail per gestire la posta e risparmiare tempo

Come usare l'AI su Gmail per gestire la posta e risparmiare tempo
WhatsApp, l'AI potrà espandere le foto oltre i bordi

WhatsApp, l'AI potrà espandere le foto oltre i bordi
L'AI di Google devierà i voli per evitare le scie di condensazione

L'AI di Google devierà i voli per evitare le scie di condensazione
In Cina 15 robot umanoidi dirigono il traffico al posto dei vigili

In Cina 15 robot umanoidi dirigono il traffico al posto dei vigili
Come usare l'AI su Gmail per gestire la posta e risparmiare tempo

Come usare l'AI su Gmail per gestire la posta e risparmiare tempo
WhatsApp, l'AI potrà espandere le foto oltre i bordi

WhatsApp, l'AI potrà espandere le foto oltre i bordi
Tiziana Foglio
Pubblicato il
20 ago 2026
Link copiato negli appunti