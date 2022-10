Perché con Private Internet Access il trading di crypto è di tendenza

La VPN Private Internet Access (PIA) viene attualmente considerata la più cripto-friendly al mondo. I suoi protocolli di crittografia sono di livello militare, dispone di una rete di server all’avanguardia e propone la sua politica a favore di una solida privacy.

La sua peculiarità è quella di permettere agli utenti di fare trading di criptovalute in modo privato e sicuro ovunque essi si trovino.

Quando si fa trading di crypto, la privacy diventa fondamentale. Quindi, è opportuno evitare che i ficcanaso o le piattaforme di trading riconoscano e approfittino della personalità dell’utente e della sua posizione online.

PIA agisce reindirizzando il traffico Internet in un tunnel crittografato, permettendo in questo modo di nascondere l’identità dell’utente, la sua attività online e il suo indirizzo IP, che viene mascherato.

In questo modo il provider di servizi, gli inserzionisti, gli amministratori di rete e i criminali informatici non possono monitorare la cronologia di navigazione per collegarla a uno specifico IP.

Private Internet Access fa di più

Private Internet Access ha una rigorosa politica No Logs, che ha l’intento di mantenere celati i propri utenti. Sia il sistema di gestione aziendale che i server VPN sono stati implementati per rispettare tale politica.

D’altronde, tantissimi traders sono impegnati nel trading 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ciò spiega perché sia fondamentale l’accesso sicuro alle piattaforme di trading da qualsiasi luogo.

PIA garantisce l’accesso ai server NextGen di tutto il mondo. Sono dislocati in tantissimi Paesi, di cui 50 soltanto negli USA. Quindi, chi si trova all’estero, può tranquillamente connettersi e fare trading di criptovalute.

La sicurezza è anche un aspetto fondamentale. App, piattaforme di exchange, portafogli, protocolli DeFi e altri servizi online tendono a proteggere le transazioni usando diversi protocolli crittografici.

Ma con PIA questa sicurezza viene ulteriormente amplificata, soprattutto quando la connessione avviene in viaggio oppure a una rete Wi-Fi pubblica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.