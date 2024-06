Perché dovresti conservare le tue password aziendali in modo sicuro?

Nella società attuale il cybercrime rappresenta una minaccia concreta tanto per i singoli utenti quanto per le aziende, ecco perché la sicurezza informatica è da considerarsi una priorità assoluta per qualsiasi tipo di attività. Al tempo stesso, è indispensabile proteggere i dati sensibili, tra cui figurano anche le password aziendali.

La soluzione più efficace è costituita da un password manager robusto e affidabile, nonché semplice da usare. Uno dei migliori è NordPass, che include nella sua offerta un sofisticato gestore di password aziendali: in queste ore è in promo a partire da 1,79 euro al mese per utente, con sconti fino al 43% sui piani di due anni e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché è indispensabile conservare le password aziendali al sicuro

Conservare le password aziendali in uno spazio sicuro è di vitale importanza da una parte per proteggere i dati sensibili dell’azienda, dall’altra per prevenire eventuali accessi non autorizzati. D’altronde le minacce informatiche continuano ad essere in aumento anno dopo anno, con un sempre più probabile salto di qualità da parte dei cybercriminali nel prossimo futuro, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Uno strumento come il password manager consente di memorizzare tutte le password in uno spazio sicuro crittografato, a cui può avere accesso soltanto chi dispone delle credenziali corrette. Durante la scelta di un gestore di password, il consiglio è di tenere in considerazione sia la sua reputazione che le funzionalità avanzate di sicurezza incluse nel prezzo.

Tra le soluzioni più affidabili in tal senso figura NordPass, protagonista in queste ore di un’interassante promozione per l’estate, grazie alla quale i prezzi dei piani Business della durata di due anni partono da 1,79 euro al mese per utente.