Password manager in azienda: ecco perché conviene utilizzarlo

Un password manager può fare la differenza, soprattutto in ambito aziendale dove il lavoro in team è necessario e richiede uno scambio costante di informazioni e, perché no, anche di password, chiavi d’accesso e credenziali di pagamento.

Ricorrere a un password manager di livello aziendale è una soluzione giusta e tornerà utile in tantissimi contesti di utilizzo, rendendo più efficiente il lavoro, velocizzando il completamento di varie attività e, soprattutto, mantenendo sempre elevata la sicurezza.

La soluzione giusta per un password manager “aziendale” non può che essere NordPass, il gestore di password di Nord Security, azienda che ha creato anche la popolare NordVPN. Il servizio è disponibile in prova gratuita e con vari piani tra cui scegliere per individuare l’opzione giusta.

Per accedere al servizio basta raggiungere il sito ufficiale di NordPass. Il gestore di password è disponibile a partire da 1,79 euro al mese per utente.

NordPass è la scelta giusta per un password manager aziendale

Con NordPass è possibile accedere a vari strumenti per la gestione delle password, anche a livello aziendale. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti un tool completo, in grado di proteggere le chiavi d’accesso, condividerle in modo sicuro e rilevare eventuali password deboli e da sostituire. Il tutto viene gestito tramite un’apposita dashboard di sicurezza, ideale per gestire con la massima precisione tutte le informazioni salvate.

Per i clienti business, NordPass è disponibile con una prova gratuita e con la possibilità, successivamente, di accedere alla versione Teams, con un costo di 1,79 euro al mese per utente (per pacchetti di 10 utenti). Per le aziende con esigenze maggiori, invece, ci sono piani dedicati, più articolati, con la possibilità di arrivare fino a 250 utenti.

Per iniziare subito a utilizzare NordPass basta premere sul box qui di sotto.