Conservare le password aziendali ora è più semplice: prova gratis NordPass

La gestione aziendale, a tutti i livelli, è sempre più legata all’utilizzo di servizi digitali, necessari per massimizzare la produttività e garantire una maggiore efficienza delle attività. Per i team di lavoro e le aziende più strutturate, in questo momento, diventa essenziale poter gestire in sicurezza le password dei vari account, in modo da poter accedere con la massima semplicità e, soprattutto, in totale sicurezza, ai servizi di cui si ha bisogno.

Per questo motivo, oggi è molto importante poter sfruttare un password manager aziendale, in grado di offrire una protezione avanzata oltre che una gestione semplice dei propri dati, delle password e di tutte le informazioni collegate. La soluzione giusta è NordPass, disponibile in diverse versioni a partire da 1,79 euro/mese per utente. Per iniziare la prova gratuita basta collegarsi al sito ufficiale di NordPass.

Come accedere a NordPass aziendale

La versione business di NordPass è disponibile con tre diversi piani. C’è il piano Teams, disponibile a partire da 1,79 euro al mese, con pacchetti di 10 utenti, e il piano Business, disponibile a 3,59 euro al mese e pensato per le aziende più strutturate (fino a 250 utenti).

I costi si riferiscono all’attivazione del piano 2 anni, disponibile anche con una prova gratuita. Per ottenere il piano più completo, con un numero illimitato di utenti, è, invece, possibile affidarsi a Enterprise, disponibile con un costo di 5,39 euro al mese per utente.

NordPass in versione aziendale, quindi, riesce ad adattarsi al meglio alle esigenze degli utenti e dei vari team di lavoro, garantendo flessibilità, sicurezza e la possibilità di sfruttare un password manager sicuro per la protezione dei dati.

Per iniziare subito la prova gratuita di NordPass basta accedere al box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata del servizio proposto, da attivare direttamente online.