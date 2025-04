Cybersecurity avanzata con NordVPN: sconto 73% e 3 mesi gratis

L’abbonamento biennale a NordVPN è in promozione a soli 3,09 euro al mese, grazie all’offerta che applica uno sconto del 73% e 3 mesi gratis alla durata della sottoscrizione. Vale a dire che, con una spesa davvero irrisoria, potrai navigare e svolgere qualsiasi altra attività online in tutta piena tranquillità da oggi e fino al luglio 2027. Vediamo cosa rende l’occasione un affare da cogliere al volo.

Attiva NordVPN: risparmia e stai sicuro fino al 2027

È una soluzione all-in-one versatile per la sicurezza e la privacy online, che grazie alla crittografia del traffico e al mascheramento dell’indirizzo IP consente di proteggere le informazioni personali e sensibili, in particolar modo quando si accede alle reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, la tecnologia Threat Protection tiene lontane le minacce costituite da malware e phishing, mentre il sistema Kill Switch interrompe immediatamente ogni scambio in caso di disconnessione improvvisa, evitando così la fuoriuscita di dati. Ancora, la Virtual Private Network è composta da più di 7.000 server distribuiti in tutto il mondo ai quali collegarsi per aggirare censure o blocchi territoriali. Per una panoramica completa di tutte le altre funzionalità visita il sito ufficiale.

In una delle formule proposte è inclusa l’assicurazione Cyber con una copertura massima fino a 5.000 euro per il recupero delle perdite dovute a truffe informatiche e al rimborso dei costi derivanti dal furto di identità. Si tratta di un’esclusiva assoluta, un valore aggiunto rispetto alla concorrenza.

Ricapitolando: grazie all’offerta di NordVPN in corso puoi approfittare del 73% di sconto rispetto al listino e ottenere 3 mesi gratis con accesso completo al servizio se attivi l’abbonamento biennale. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate: per conoscere cosa cambia dai uno sguardo alla pagina dedicata.