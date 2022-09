Perché fare un backup di Dropbox su un altro servizio cloud

Fare un backup da Dropbox può essere molto utile.

Se è vero che i file al suo interno sono al sicuro, può essere utile avere una copia dei dati (soprattutto se ritenuti di valore) anche su un altro servizio cloud. In questo senso, è bene valutare un’alternativa che offra adeguate garanzie a livello di privacy e sicurezza.

Avere due copie di file infatti, permette di evitare eventuali cancellazioni involontarie o altri tipi di disguido che possono portare alla perdita dei dati conservati.

Quale piattaforma scegliere a questo scopo? Tra i tanti servizi sul mercato pCloud si dimostra uno dei più validi. I motivi di tale scelta, in effetti, sono diversi.

Si tratta di un provider che offre una soluzione specifica per quanto concerne i backup di Dropbox, oltre a proporre costi una tantum per acquistare a vita il proprio spazio cloud riservato.

Backup di Dropbox: perché scegliere pCloud?

pCloud è un servizio molto noto nel settore, che offre standard di sicurezza molto avanzati.

Stiamo parlando del protocollo TLS/SSL, applicato nel momento in cui vengono caricati/scaricati dati dal cloud. In questo senso, per l’azienda in questione, la sicurezza dei suoi clienti è una delle principali priorità.

Per favorire la condivisione tra più utenti, pCloud offre inoltre svariate opzioni attraverso l’app legata alla piattaforma e l’interfaccia Web. Il player audio e video integrati poi, permettono di fruire al meglio dei contenuti indipendentemente dal dispositivo attraverso cui ci si sta connettendo.

La sottoscrizione 2 TB pCloud for Family è una delle più apprezzate tra le diverse opzioni disponibili. Questo piano include, oltre a 2 TB di spazio su cloud a vita, anche:

la possibilità di collegare fino a 5 utenti ;

; condivisione equa tra i diversi utenti ;

; un cestino con cronologia a 30 giorni.

Di fatto tutto ciò che serve per uno spazio condiviso a livello famigliare. E il prezzo? Grazie allo sconto del 64% è possibile acquistare a vita questo piano spendendo appena 500 euro.

