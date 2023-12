Perché i possessori di Dogecoin e Cardano stanno guardando altrove

I possessori di Dogecoin ritengono che DOGE possa ancora raggiungere 1,00$ nonostante la forte concorrenza della meme coin BONK, basata su Solana. Anche Cardano ha raggiunto un nuovo massimo nel 2023 in seguito alla recente corsa al rialzo.

Nonostante ciò, NuggetRush potrebbe essere il prossimo investimento di punta dopo che la sua prevendita ha venduto oltre 112 milioni di token. Il valore di prevendita di NUGX è aumentato del 50%. Ma questo può rendere NuggetRush uno dei migliori progetti di DeFi del 2024? Sentiamo gli esperti sul mercato.

Dogecoin punta a 1,00 $ nonostante la concorrenza di BONK

Il mercato delle criptovalute ha iniziato una corsa al rialzo che ha aumentato l’attività di trading di Dogecoin (DOGE) e di diverse meme coin. Inoltre, ha anche innescato un rialzo per BONK, un progetto basato su Solana che ora è diventato la quarta meme coin per capitalizzazione di mercato.

Nonostante il forte aumento di BONK, gli analisti sostengono che non riuscirà a fermare Dogecoin (DOGE) dal reclamare la soglia di 1,00 $ all’inizio del 2024. DOGE aveva un valore di 0,08386 $ il 1° dicembre dopo un novembre rialzista. Il 10 dicembre DOGE è balzata del 21,3% a 0,1018 $, ma ha perso slancio, scendendo del 7,2% a 0,09445 $ il 25 dicembre.

Gli esperti di mercato sostengono che l’aumento di Dogecoin (DOGE) continuerà grazie all’incremento dell’attività di rete dall’inizio di dicembre. Le metriche on-chain di Dogecoin mostrano un aumento dei nuovi wallet e degli indirizzi attivi giornalieri.

Gli analisti sostengono che la crescente attività di rete di Dogecoin (DOGE) la aiuterebbe a rimanere davanti a BONK sul mercato. Inoltre concludono che DOGE potrebbe aumentare del 52,9% fino a 0,1445 $ entro febbraio 2024. Se Dogecoin (DOGE) continuerà a salire, potrebbe diventare una delle migliori criptovalute.

NuggetRush: immergere i giocatori in un’esperienza mineraria ricca di NFT

NuggetRush (NUGX) è un progetto blockchain che mira a sfruttare il crescente interesse per il settore del play-to-earn. Si tratta di un gioco minerario iperrealistico in cui i giocatori possono creare siti di estrazione di risorse redditizie, guadagnando denaro dal commercio di risorse minerarie. NuggetRush (NUGX) è costruito su Ethereum e presenta vari personaggi NFT e terre ricche di minerali.

I giocatori devono costruire strategicamente operazioni minerarie redditizie. Devono raccogliere i macchinari appropriati e reclutare i migliori personaggi minerari NFT. I giocatori potranno utilizzare i famosi personaggi di NuggetRush (NUGX) come Maxwell StoneForge. Potranno anche creare avatar personalizzati, vivendo così un’esperienza di gioco ancora più personale.

NuggetRush (NUGX) offre diverse modalità di gioco per tenere i giocatori immersi nelle sue avventure minerarie. I giocatori possono partecipare a battaglie, partite classificate, missioni e tornei. Possono partecipare a sfide minerarie individuali. NuggetRush (NUGX) offre anche la partecipazione alla community, permettendo ai giocatori di unirsi a gruppi di minatori.

NuggetRush (NUGX) ha conquistato il cuore di numerosi investitori, portando alla vendita di oltre 112 milioni di token nella sua ICO blockchain in corso. Il progetto è appena entrato nel quarto round della sua prevendita dopo essere cresciuto del 50% rispetto al suo primo prezzo. NUGX costa ora 0,015 $. Nonostante ciò, il valore di NUGX aumenterà a 0,018 $ entro il quinto round della prevendita.

Cardano balza a un nuovo massimo annuale

La corsa al rialzo innescata all’inizio di novembre ha spinto Cardano (ADA) a un nuovo massimo annuale nel 2023. Gli investitori hanno chiesto a gran voce l’approvazione di ETF di criptovalute all’inizio di novembre, portando a un aumento dell’attività di trading di Cardano e di molti altri altcoin.

I dati di CoinMarket mostrano che Cardano (ADA) è cresciuto di oltre il 100% dalla fine di ottobre. Il 28 ottobre ADA aveva un valore di 0,2912 $. Un mese dopo, il valore di ADA è balzato del 31,9%, raggiungendo 0,3842 $ il 1° dicembre. ADA ha registrato un’impennata del 62,8%, raggiungendo 0,6257 $ il 25 dicembre.

Secondo gli analisti, la crescita di Cardano (ADA) continuerà grazie alla recente partnership con il governo brasiliano. La partnership prevede che Cardano (ADA) fornisca istruzione sulla blockchain ed esplori i casi di utilizzo delle criptovalute nel settore energetico.

Inoltre, gli analisti affermano che la partnership aumenterebbe ulteriormente la popolarità di Cardano (ADA) in Sud America. Questo potrebbe far aumentare il valore di ADA del 17,1% a 0,7327 $.

