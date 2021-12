Perché le VPN gratuite possono essere un pericolo

Negli ultimi anni si fa molto spesso riferimento alle VPN, ovvero tutti quei servizi che permettono a chiunque di navigare in maniera rapida, sicura e protetta. Online esistono centinaia di piattaforme dello tesso tipo, alcune delle quali vengono offerte gratuitamente. Tuttavia, queste ultime potrebbero in realtà peggiorare l'esperienza di navigazione. In questo articolo cercheremo di capire perché e, soprattutto, quali sono i vantaggi di usarne una più sicura e a pagamento come quella di VyperVPN.

Evitate le VPN gratuite, meglio approfittare delle offerte

Partiamo subito da un concetto abbastanza chiaro e che sta alla base di questo articolo: nessuna azienda, prodotto o servizio viene mai messo a disposizione in maniera realmente gratuita per l'utente finale. Chi sta dietro l'offerta deve sempre in qualche modo guadagnare. E come guadagnano quindi le compagnie che offrono le VPN in maniera gratuita?

Ovviamente non possiamo rispondere a nome di tutte, ma è già capitato, in passato, che alcune compagnie siano state indagate per aver venduto i dati degli utenti ad hacker esperti, i quali poi ne hanno approfittato per causare danni ben più gravi della navigazione senza VPN.

Acquistare un abbonamento ad una VPN, significa principalmente affidarsi ad un'azienda rilevante e che difficilmente si metterebbe in cattiva luce operando in maniera illegale. Questo non significa che tutte le VPN a pagamento dispongano dello stesso livello di sicurezza, ma che ci si potrà comunque fidare di quelle più note.

Il nostro consiglio è quello di approfittare degli sconti che molto spesso le compagnie offrono. Quest'ultimo metterà sempre in primo piano la sicurezza dell'utente, generando un muro virtuale tra il il dispositivo e i pericoli del Web. Inoltre, la piattaforma sarà disponibile su tutti i sistemi più utilizzati: Windows, macOS, Android, iOS, smart TV e molto altro.

Esiste una linea molto sottile tra protezione e inganno e a volte è davvero difficile rendersene conto. Tuttavia, vi consigliamo sempre di stare molto attenti a chi promette di offrire un servizio in maniera completamente gratuita, poiché questo rappresenta uno dei fattori principali di chi in realtà nasconde ulteriori fonti di guadagno.