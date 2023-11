Perché l'halving di Bitcoin darà impulso alla crescita di questi altcoin

Nel mondo delle criptovalute ci sono molti eventi degni di nota, ma l’halving di Bitcoin (BTC) è sicuramente uno dei più importanti. Ogni quattro anni, le ricompense per i miner vengono dimezzate. Il prossimo è previsto per il secondo trimestre del 2024, dopo l’ultima volta nel maggio del 2020. È interessante notare che di solito coincide con un aumento del prezzo e della fiducia degli investitori, fatto che lo rende l’evento più atteso.

In questo articolo, spiegheremo perché il prossimo halving di Bitcoin potrebbe dare una grande spinta a Litecoin (LTC) e InQubeta (QUBE). Continua a leggere per scoprire di più.

InQubeta (QUBE): prepararsi all’halving di BTC

InQubeta (QUBE) è presente nella lista delle ICO, fatto che significa che è ancora in fase iniziale e che ha spazio sufficiente per crescere. Si posiziona anche come migliore ICO del 2023, avendo raccolto oltre 4,7 milioni di dollari nella prevendita in corso. In questo modo è diventato uno dei progetti basati sulla blockchain più attesi. Il crescente interesse per questo progetto emergente può essere attribuito al suo mix di AI (intelligenza artificiale) e tecnologia blockchain. Ti starai chiedendo come potrà ricevere un grande impulso alla crescita durante l’halving di BTC.

Per cominciare, InQubeta sarà lanciata in occasione dell’evento di halving, quando la fiducia degli investitori sarà al massimo. Ciò significa che continuerà a registrare nuovi record e massimi storici, rendendolo un investimento molto promettente. Questo progetto mira a rimodellare il settore della raccolta fondi dell’industria dell’intelligenza artificiale, consentendo alle startup di raccogliere fondi attraverso le criptovalute.

Puoi diventare un primo membro della crescente community di InQubeta partecipando alla prevendita in corso. Si trova nella quinta fase della sua ICO e costa solo 0,0161 $ per token. Gli esperti prevedono un aumento del prezzo del 5.000% dopo il lancio, fatto che lo rende un investimento promettente. Puoi partecipare alla prevendita in corso cliccando sul link sotto.

Halving di Bitcoin (BTC): un catalizzatore per un’impennata rialzista

Bitcoin (BTC) è senza dubbio la migliore criptovaluta in cui investire. In precedenza, abbiamo parlato dell’halving di Bitcoin (BTC).

Secondo i dati storici, il prezzo di Bitcoin è sempre aumentato durante questo periodo di halving. Pertanto, durante il prossimo evento di halving, la community delle criptovalute si aspetta un aumento del prezzo di BTC. Questo rende Bitcoin la migliore criptovaluta da acquistare ora.

Litecoin (LTC): un token da tenere d’occhio

Litecoin (LTC) è stato creato con alcune modifiche al protocollo Bitcoin, tra cui un nuovo algoritmo di hashing, transazioni a blocchi e un tetto massimo. Per quanto riguarda le transazioni a blocchi, ha un tempo di blocco di soli 2,5 minuti, veramente incredibile.

Considerato l’halving a pochi mesi di distanza, ci sarà un rialzo generale sul mercato, fatto che significa che Litecoin è un’altcoin da tenere d’occhio. Se non hai ancora preso in considerazione l’idea di investire in LTC, ti consigliamo di farlo, perché questo è un ottimo momento.

Conclusione

L’halving Bitcoin è vicino e si prevede che Litecoin e InQubeta ne beneficeranno. Di conseguenza, prima dell’halving, costituiscono investimenti interessanti. Se vuoi diventare un primo membro di InQubeta, clicca sui link qui sotto.

