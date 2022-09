Perché Malwarebytes è considerato uno dei migliori antimalware?

Si sente tanto parlare di malware, questo piccolo e pericoloso programma/codice dannoso che mette a rischio un sistema. Per fortuna degli utenti, ci sono tanti antimalware a disposizione, ma non tutti sono affidabili.

Ma con Malwarebytes si va sul sicuro. Si tratta di uno dei pacchetti software più noti e popolari, capace di rintracciare ed eliminare qualsiasi malware presente in un dispositivo e in una rete aziendale.

Disponibile per Windows, Mac e Android, l’aggiornamento avviene più volte al giorno e dispone di un sistema di protezione interno che impedisce di essere bloccato dallo stesso malware, consentendogli di identificare e rimuovere tutti i tipi di codice dannoso.

Tra i migliori antimalware

Optando per la versione Premium di Malwarebytes, che è la più potente di sempre, le minacce che i tradizionali antivirus non riescono a fermare, come worm, dialer, trojan, rootkit, spyware, exploit, bot e altri malware, vengono bloccate.

Malwarebytes può eseguire tre tipi di scansione.

ricerca elementi nocivi è una scansione che il software raccomanda regolarmente, in quanto identifica efficacemente i punti in cui è più probabile che si annidi il malware;

la scansione personalizzata consente di selezionare le aree e i tipi di elementi da scansionare;

la scansione ultraveloce è velocissima e accurata e, se viene rilevato un file dannoso, il consiglio è di eseguire la scansione degli elementi dannosi per un’analisi più approfondita.

Altrettanto importanti sono la funzione File Assassin, che rimuove il malware altamente resistente, e lo Scan Scheduler, che consente di pianificare le scansioni per una data e un’ora a scelta.

Insomma, una protezione antimalware a tutto tondo, che si può ottenere acquistando il prodotto in questa pagina. Si può scegliere tra l’abbonamento di un anno e quello di due anni. Il prezzo di entrambe le soluzioni è attualmente scontato del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.