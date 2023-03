Perché passare da NordPass gratuito a NordPass Premium?

NordPass è un gestore di password sviluppato da NordVPN progettato per aiutare gli utenti a creare password uniche e complesse e gestirle in modo sicuro, evitando così di utilizzare password deboli o di riutilizzare le stesse per più account. Il servizio offre anche una funzione di autofill per inserire automaticamente le credenziali di accesso nei siti web, semplificando così il processo di login e migliorando la sicurezza. NordPass utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20 per proteggere le password degli utenti e i dati sensibili, rendendoli inaccessibili ad altre persone o ai criminali informatici.

In poche parole: NordPass rispecchia in tutto e per tutto ciò che un password manager dovrebbe offrire ai propri utenti, con il vantaggio che anche il piano gratuito mantiene gran parte di quelle funzioni che lo rendono una tra le migliori piattaforme. Tuttavia, se sei alla ricerca di un’esperienza che sia il più completa possibile, dovrai puntare sul piano Premium che elimina qualsiasi limitazione. Fai oggi stesso il salto di qualità e risparmia: NordPass Premium è in offerta con il 23% di sconto.

Le funzionalità che solo Premium offre

NordPass gratuito offre tutte le funzionalità essenziali della piattaforma, come l’archiviazione di un numero illimitato di password, sincronizzazione automatica tra dispositivi, salvataggio e compilazione automatici, generatore di password univoche e memorizzazione in modo sicuro dei dati di carte di credito e note. Puoi anche scegliere di impostare l’autenticazione a più fattori per avere sicurezza extra.

Il piano Premium offre, di fatto, gli stessi vantaggi con qualche aggiunta esclusiva e molto, molto utile. Parliamo – ad esempio – della condivisione delle password in modo sicuro e della possibilità di passare da un dispositivo all’altro senza dover effettuare ogni volta un nuovo accesso. Premium mette inoltre a disposizione delle funzionalità di sicurezza aggiuntive: Salute Password ti aiuta a identificare password deboli, vecchie e riutilizzate, mentre Data Breach Scanner cerca i tuoi dati in qualsiasi violazione conosciuta.

Scegli NordPass Premium per ottenere il massimo da uno dei password manager più sicuri del settore: grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 23% se scegli di sottoscrivere un piano biennale al prezzo di soli 2,29 euro al mese, pari a 54,96 euro per i primi due anni anziché 71,76 euro.

