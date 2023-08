Perché prendere una multipresa normale quando questa è 8in1? solo 15€

Una multipresa in casa è essenziale ma che odio tutti quei fili che rimangono appesi e fanno disordine? Se hai poco spazio, hai bisogno di un piano di appoggio e perché no, vuoi avere a disposizione quante più risorse alla volta, non ti perdere questo modello speciale.

Praticamente funziona come un comodino vero e proprio e non te ne fa mancare una. Collegati immediatamente su Amazon dove è in corso un piccolo sconto che te la fa portare a casa con soli 15€. Occasione ottima.

Delle spedizioni, invece, non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide con Prime attivo.

Multipresa 8 in 1: tutti i segreti di questa genialata

Comoda e sicura, questa multipresa è un po’ un salvavita visto che ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno e anche più. Pensa che una volta che la metti si trasforma in un tavolino e la personalizzi come vuoi.

Come puoi vedere, infatti, hai a disposizione due mensole che stacchi e attacchi a piacimento e che tornano estremamente utili se metti in ricarica dispositivi come smartphone, tablet, cuffie e così via.

In merito alle prese ti dico che hai a disposizione:

2 prese standard;

2 prese con shucko integrato;

2 porte USB.

Per non farti mancare niente all’appello, all’interno del tuo sistema hai anche una luce notturna che accendi e spegni a piacimento.

Con sistema di sicurezza integrato e avanzato, ogni prodotto che colleghi è al sicuro da problematiche varie. Insomma, come ti dicevo è proprio una genialata!

Non lasciarti scappare questa multipresa gioiello 8 in 1 su Amazon a soli 15€, collegati subito e acquistala grazie allo sconto ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.