Perché le risposte di ChatGPT hanno un limite di caratteri o parole

I fan di ChatGPT amano il chatbot di OpenAI per una serie di ragioni, non ultima la sua capacità di generare testi dettagliati in pochi secondi. Tuttavia, uno dei suoi limiti poco conosciuti è il numero di parole e caratteri che può produrre per ogni domanda.

OpenAI ha deciso di limitare il numero di parole e di caratteri che ChatGPT può usare per comunicare con gli utenti perché il chatbot è ancora in fase di sviluppo e vuole testare e migliorare le sue capacità e il suo comportamento. Il limite di parole e caratteri vale solo per la versione gratuita di ChatGPT (ChatGPT-3.5).

Quanti caratteri può scrivere ChatGPT?

ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale che genera contenuti testuali in base alla richiesta dell’utente. Tuttavia, il chatbot AI ha dei limiti nella sua capacità di produrre contenuti lunghi e complessi. Quando la richiesta dell’utente supera una certa soglia di parole o caratteri, non riesce a completare la generazione e si interrompe a metà della frase.

Questo fenomeno si verifica intorno alle 500 parole o ai 4.000 caratteri, che sono i limiti imposti dal modello. Se si vuole verificare questo comportamento, si può provare a chiedere a ChatGPT di generare un testo con un numero specifico di parole superiore a 500 e osservare come il testo si interrompe improvvisamente.

Come aggirare il limite di caratteri?

Per risolvere questo problema, basta usare dei prompt semplici e diretti come “continua”, “spiega meglio” o “vai avanti”. Per esempio, puoi formulare la domanda “scrivi un saggio di 1000 parole sulla storia del cinema italiano”, ChatGPT interromperà il discoro dopo circa 500 parole, ma digitando “continua”, riprende tranquillamente generare il saggio, andando anche oltre le 1000 parole.

Un altro modo per ovviare al limite di caratteri, è di scrivere il proprio prompt specificando il limite di parole. Si può digitare “scrivi le prime 500 parole di un saggio di 1000 parole su XYZ” in modo che ChatGPT sappia quando deve interrompersi. Poi si può digitare “continua”, “vai avanti” o una richiesta simile.

Inoltre, per sfruttare al massimo ChatGPT e rimediare al limite dei caratteri, è importante scrivere prompt efficaci. Per esempio, anziché scrivere “Puoi dirmi quante specie di orso abbiamo in Italia?”, basta scrivere “Specie orso Italia“. Si ottieni la stessa risposta, ma utilizzando meno caratteri.

GPT-4: il nuovo modello linguistico che supera il limite di caratteri di ChatGPT

ChatGPT è un assistente virtuale che usa il modello linguistico GPT-3.5, sviluppato da OpenAI e lanciato a novembre 2022. Questo modello ha dei vincoli sul numero di parole e di caratteri che può gestire, che influenzano anche le capacità di ChatGPT. Tuttavia, l’azienda ha introdotto a marzo di quest’anno il suo modello linguistico più avanzato: GPT-4.

Come ha dichiarato OpenAI, il modello di quarta generazione della serie GPT è in grado di elaborare fino a 25.000 parole di testo, offrendo migliori performance, precisione, contestualità e creatività. GPT-4 è attualmente disponibile per gli utenti e gli sviluppatori di ChatGPT Plus tramite l’API. Attualmente, la versione premium costa 20 dollari al mese. La versione gratuita di ChatGPT continua a utilizzare il modello linguistico GPT-3.5. Non si sa se e quando sarà possibile un aggiornamento a GPT-4.

Come utilizzare GPT-4 gratis

Per chi vuole usare GPT-4, ma senza spendere un euro, Bing Chat di Microsoft è un’alternativa interessante, che offre diverse funzionalità e vantaggi. È possibile:

Chattare in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese.

Fare ricerche sul web in modo rapido e semplice, usando il comando search_web seguito dalla tua domanda. Bing Chat restituirà i risultati più rilevanti sotto forma di link, immagini e notizie.

seguito dalla tua domanda. Bing Chat restituirà i risultati più rilevanti sotto forma di link, immagini e notizie. Creare contenuti originali e creativi come poesie, storie, codici, saggi, canzoni e altro ancora, usando il proprio prompt o chiedendo a Bing Chat di suggerirne uno.

Aiutare a migliorare la scrittura, usando il comando scrivi meglio seguito dalla frase. Bing Chat proporrà un modo per rendere la frase più chiara, corretta e fluida.

seguito dalla frase. Bing Chat proporrà un modo per rendere la frase più chiara, corretta e fluida. Generare immagini artistiche a partire da un prompt testuale, usando il comando graphic_art seguito dalla richiesta. Il chatbot userà un modello di intelligenza artificiale per creare delle immagini originali e suggestive.

Bing Chat, come già detto, è completamente gratuito e non richiede alcuna registrazione o abbonamento. Per utilizzarlo è sufficiente un account hotmail o outlook. Si può usare Bing Chat per quanto tempo si vuole e per qualsiasi scopo si abbia. Il chatbot di Microsoft non ha dei limiti rigidi sul numero di parole e di caratteri che può gestire, ma si adatta al contesto e alla richiesta dell’utente.

Esistono anche altre piattaforme che permettono di esplorare GPT-4 gratuitamente e senza limiti, come Ora AI. Basta autenticarsi utilizzando la propria mail o continuando con l’account Google. Da sottolineare una funzione molto interessante: il pulsante “+ Create Bot“, che permette di creare un nuovo bot personalizzato. È possibile, infatti, definire il comportamento del bot specificando degli esempi di input e output che si desidera che il bot impari durante la fase di addestramento.