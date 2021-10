Più di 12.000 minacce scoperte e oltre 120 milioni di dispositivi protetti: sono questi i numeri di BullGuard, realtà che da ormai quasi vent'anni si occupa di tutela della sicurezza e della privacy. Numeri già sufficiente a certificare l'assoluta affidabilità delle soluzioni proposte, ma se ancora non dovessero bastare, ci sono i tanti riconoscimenti ricevuti. Oggi i due prodotti più evoluti e completi del catalogo possono essere tuoi con uno sconto fino al 60%. A che prezzo? Meno di un caffè, al mese.

Bullguard Premium Protection e Internet Security: fino al 60% di sconto

Il primo è Premium Protection, una suite di strumenti confezionata per rispondere a ogni esigenza, soprattutto per chi in epoca di smart working si trova a lavorare da casa. Include un tool che tiene malware e malintenzionati lontani dai propri dati, poggiando su un avanzato sistema di machine learning (Dynamic Machine Learning) per identificare e bloccare in tempo zero eventuali rischi, senza che l'utente debba preoccuparsene o intervenire manualmente. Ci sono poi il supporto a 10 dispositivi, Game Booster per gli appassionati di gaming che ottimizza le prestazioni durante l'esecuzione dei giochi, un browser per la navigazione online sicura, caratteristiche di parental control per far stare tranquilli i genitori, un firewall e il servizio Identity Protection per tutelare l'identità online. È disponibile per computer con sistema operativo Windows e macOS, con interfaccia in italiano. Quanto costa? Solo 36,00 euro invece di 89,99 euro all'anno, ma per un periodo di tempo molto limitato.

L'offerta con il 60% di sconto è talmente conveniente che il prezzo è allineato a quello di Internet Security, la seconda delle soluzioni proposte in offerta da BullGuard per chi ha necessità di proteggere meno dispositivi e può rinunciare a qualche funzionalità: 35,99 euro invece di 59,99 euro.

Qui sotto l'immagine che attesta la superiorità dei prodotti BullGuard rispetto a quelli della concorrenza. Il voto 18/18 è stato assegnato dall'organizzazione indipendente tedesca AV-TEST che mette alla prova i software della categoria.

Nel momento in cui si registra un forte incremento degli attacchi informatici, perpetrati con l'impiego di virus sempre più evoluti (ransomware compresi), poter contare su una protezione affidabile è essenziale. Certo, si potrebbe farne a meno risparmiano pochi euro, ma ne varrebbe davvero la pena? I nostri dati non hanno valore, così come la nostra privacy: rinunciare a metterli al sicuro, lasciandoli esposti all'azione dei cybercriminali, è davvero poco lungimirante e rischioso. Basta davvero poco: 36,00 euro (invece di 89,99 euro) e passa la paura, ci si garantisce un anno intero di totale serenità.

Se sei ancora indeciso, puoi approfittare della formula “Soddisfatti o rimborsati” che consente di ottenere un rimborso completo della cifra entro 30 giorni oppure ricorrere al mese di prova gratuita attivabile con il pulsante qui sopra. Fidati: non è una spesa, è un investimento.