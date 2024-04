Perché ti serve un'eSIM? I vantaggi di Airalo

Le eSIM sono SIM virtuali che sostituiscono le schede SIM tradizionali sui dispositivi compatibili come smartphone e tablet. Sono diversi i vantaggi offerti, come ad esempio l’impossibilità di perdere la SIM e una procedura più rapida per la portabilità (in quanto non sarà più necessario acquistare una tessera fisica). Un altro elemento molto importante riguarda la possibilità di scegliere una SIM di un operatore locale quando ci si trova all’estero, rendendo la connettività cellulare più semplice ed economica.

Uno dei servizi di riferimento del settore è Airalo, forte di un “portafoglio” composto da più di 200 Paesi e tariffe più convenienti rispetto alla concorrenza. Puoi verificare Paesi e tariffe tramite la sua pagina dedicata.

eSIM Airalo: oltre 200 Paesi e attivazione istantanea

Il servizio di eSIM proposto da Airalo è attivo in più di 200 Paesi al mondo. Dagli Stati Uniti al Marocco, dal Vietnam all’India, dagli Emirati Arabi Uniti alla Cina: qualunque sia la prossima meta del tuo viaggio di piacere o di lavoro, il servizio proposto da Airalo riesce a coprire qualsiasi tipo di destinazione.

Inoltre, la procedura di attivazione è molto semplice: se usi lo smartphone, per prima cosa scarica l’app gratuita Airalo; dopodiché scegli la destinazione e il pacchetto che meglio risponde alle tue esigenze, quindi installa la tua eSIM e attivala prima di partire o quando sei già all’estero.

Se ad esempio sei diretto in Cina, seleziona dalla lista dei Paesi la nazione cinese. Dopo pochi istanti si aprirà una nuova pagina, contenente sei diversi piani di abbonamento:

1 GB per 7 giorni a 5,00 dollari

2 GB per 15 giorni a 8,50 dollari

3 GB per 30 giorni a 11,50 dollari

5 GB per 30 giorni a 16,50 dollari

10 GB per 30 giorni a 28,00 dollari

20 GB per 30 giorni a 49,00 dollari

Controlla su Airalo le tariffe relative al Paese della tua prossima vacanza e risparmia sul servizio di connettività cellulare.