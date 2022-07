Perché un dipendente può essere pericoloso per la sicurezza dell'azienda

Con il diffondersi smisurato di minacce come i temuti ransomware, che nel corso del solo 2020 sono aumentati del 150%, la sicurezza nel contesto delle aziende è diventata ancora più una priorità.

Sotto questo punto di vista, basta una singola disattenzione da parte di uno qualunque dei dipendenti per causare danni enormi alla ditta stessa. Che si lavori da remoto o direttamente in ufficio, stando al rapporto Psychology of Passwords di LastPass, solo il 32% dei dipendenti d’azienda utilizza password complesse per account di lavoro.

Tutto ciò assume proporzioni preoccupanti, vista la quantità e la varietà di minacce che riguardano proprio l’individuazione delle parole d’accesso. Per i responsabili di sicurezza aziendale dunque, questa sfida appare quanto mai difficile da affrontare.

In tal senso, un ottimo modo per affrontare la problematica di petto è l’adozione di strumenti come il famoso password manager LastPass.

LastPass: una soluzione ideale non solo per le famiglie ma anche per le aziende

LastPass offre soluzioni specifiche per ambienti aziendali.

Nello specifico, la formula Teams permette di gestire una squadra di lavoro costituita da 50 persone o meno. L’accesso senza password, la gestione di cartelle condivise e l’autenticazione a più fattori (MFA) rappresentano dei vantaggi considerevoli.

Il tutto è gestibile attraverso una dashboard di sicurezza, accompagnata da un sistema di monitoraggio del dark web. Quanto costa questo abbonamento? Il prezzo risulta alquanto accessibile: Teams di LastPass costa appena 3,90 euro al mese per singolo dipendente.

Nel contesto di aziende più ampie o con maggiori esigenze, è poi giusto citare anche la sottoscrizione Business. Questa, oltre ad includere tutto ciò che viene offerto con Teams, offre anche:

nessun limite massimo di utenti;

3 applicazioni abilitate all’SSO con MFA ;

; LastPass Families per i dipendenti;

per i dipendenti; oltre 1.200 applicazioni predisposte per l’SSO ;

; oltre 100 criteri personalizzabili ;

; gestione utenti personalizzata ;

; add-on Advanced SSO e Advanced MFA.

Il tutto per appena 5,40 euro al mese (per singolo utente). Entrambe le formule, va ricordato, offrono un periodo di prova gratuita della durata di 14 giorni.

