Perché utilizzare VPN e password manager insieme?

La sicurezza informatica, fino a qualche anno fa, si otteneva in maniera abbastanza semplice. Bastava infatti adottare un antivirus per poter scongiurare la maggior parte dei pericoli presenti sul Web.

Oggi, la situazione è cambiata e il ventaglio di minacce si è ampliato in maniera considerevole. Ai classici malware si sono aggiunti attacchi di vario tipo, anche piuttosto raffinati.

In questo senso, abbinare più strumenti di difesa, può essere utile. Abbinare VPN e password manager grazie a NordVPN, per esempio, è un ottimo modo per strutturare una strategia difensiva efficace.

Da una parte infatti, la VPN consente di proteggere i dati in entrata/uscita da sguardi indiscreti, mentre dall’altra il password manager protegge le parole d’accesso di social network, app, siti vari e soprattutto piattaforme di home banking e simili.

Grazie a NordVPN è possibile, in un solo pacchetto, ottenere questi due strumenti oltre ad altri tool interessanti per la protezione digitale.

Sicurezza e privacy al primo posto: VPN e password manager offrono adeguate garanzie

Quando si parla di NordVPN si fa riferimento a un provider leader mondiale nel settore delle Virtual Private Network.

Stiamo parlando di un’infrastruttura che coinvolge 5.500 server ultra-veloci sparsi in tutto il mondo, capaci di garantire performance e standard di sicurezza difficilmente replicabili dalla concorrenza.

Oltre a ciò, il pacchetto Completo, permette di usufruire anche di altre utilità ottime lato sicurezza.

Si parla di NordPass, un password manager prodotto dalla stessa azienda che si sta ritagliando un ruolo di rilievo in questa nicchia di mercato.

A ciò è possibile poi aggiungere 1 TB di spazio di archiviazione cloud con crittografia, un tracker e adblocker oltre a un sistema di protezione anti-malware.

Grazie all’attuale sconto, è possibile ottenere il piano Completo di NordVPN per due anni con lo sconto del 68%, spendendo dunque solo 4,99 euro al mese.

