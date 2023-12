Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: guarda in streaming

Esce oggi Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: puoi vedere la serie in streaming su Disney+. È basata sull’omonima serie di romanzi scritta da Rick Riordan. La prima stagione è composta da un totale di otto episodi, ognuno dalla durata di circa un’ora, due dei quali già disponibili sulla piattaforma.

Non anticipiamo troppo sulla trama, così da non rovinare la sorpresa, soprattutto a chi non ha ancora avuto modo di leggere i libri. Ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi e il trailer ufficiale in italiano condiviso nelle scorse settimane.

Percy Jackson deve affrontare un’impresa pericolosa. Sfuggendo a mostri e superando in astuzia gli dei, dovrà attraversare l’America per restituire a Zeus la sua Folgore e sventare una guerra totale. Con l’aiuto dei suoi compagni di ventura Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo porterà più vicino alle risposte che cerca: come trovare il suo posto in un mondo in cui si sente un estraneo e scoprire chi è destinato ad essere.

A interpretare il protagonista principale di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è l’attore Walker Scobell. Al suo fianco, nel cast, ci sono anche Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Adam Copeland.

È possibile attivare l’abbonamento a Disney+ al prezzo di soli 5,49 euro al mese, con accesso garantito allo streaming di tutto il catalogo di film, serie TV e show proposto dalla piattaforma, scegliendo la formula Standard con Pubblicità. In alternativa, ci sono anche le opzioni Standard e Premium che eliminano ogni interruzione e offrono funzionalità aggiuntive come la visione in formato 4K e la riproduzione in contemporanea su un massimo di quattro dispositivi.

