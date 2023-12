Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: la serie TV è in streaming

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è ora disponibile in streaming! Guardala subito su Disney+. Attivando l’abbonamento annuale ricevi in regalo 2 mesi gratis. In pratica, ottieni l’accesso per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Niente male vero? Cosa stai aspettando? Guarda tutti i nuovi episodi in anteprima mondiale su una delle piattaforme più amate da milioni di utenti. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

Percy Jackson deve affrontare un’impresa pericolosa. Sfuggendo a mostri e superando in astuzia gli dei, dovrà attraversare l’America per restituire a Zeus la sua Folgore e sventare una guerra totale. Dopo aver perso sua madre, Percy trova rifugio nel Campo Mezzosangue, un luogo protetto per ragazzi semidei. Una volta scoperto che anche lui è un semidio, dovrà fare i conti con le sue origini, dare prova del suo valore e partire in cerca degli Inferi inseguito da pericolosi nemici. Con l’aiuto dei suoi compagni di ventura Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo porterà più vicino alle risposte che cerca: come trovare il suo posto in un mondo in cui si sente un estraneo, se rivedrà mai più sua madre e se potrà mai scoprire chi è destinato a essere.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: ora su Disney+

