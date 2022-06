Performance test di AV-Comparatives: è Panda il miglior antivirus

Le minacce online sono in costante crescita. Basti pensare che, secondo alcune ricerche, il rischio malware per un qualunque utente è aumentato del 600% dallo scoppio della pandemia.

In questo ambito, il Performance test di AV-Comparatives rappresenta un ottimo indicatore per quanto riguarda l’efficacia dei software antivirus. Questa prova, effettuata ogni anno, prende in esame 18 alternative in questo ambito, con alcuni test accurati.

Tale prova prende in esame un PC di basso livello (Windows 10, processore i3, 4GB di RAM e hard disk classico). Con queste specifiche tecniche poi, i test prevedono la valutazione di fattori come:

velocità di copia di file dal disco rigido a un altro supporto ;

; capacità di archiviazione dei file durante la scansione di un antivirus ;

; velocità di installazione applicazioni ;

; velocità di avvio delle applicazioni ;

; performance di download dei file ;

; velocità della navigazione su browser Google Chrome ;

; prestazioni complessive del PC.

In questo contesto Panda Security si è dimostrato l’antivirus gratuito più performante. Inutile affermare dunque che Panda Dome Essential, ovvero la versione evoluta del programma appena citato, si dimostra la soluzione ideale per proteggere il proprio computer.

I Performance test di AV-Comparatives hanno premiato il noto antivirus per le sue prestazioni

Panda Dome Essential va oltre al classico concetto di antivirus. Alla classica scansione in tempo reale con annessa eliminazione di virus, adware, spyware e malware, questo pacchetto aggiunge diversi altri strumenti altamente efficaci.

La VPN da 150 MB al giorno, per esempio, permette all’utente di proteggere la navigazione in momenti delicati come transazioni finanziarie o accesso a piattaforme sensibili (come l’home banking). A questa soluzione va poi aggiunta la protezione Wi-Fi, ideale se si viaggia spesso e ci si trova spesso a contatto con linee pubbliche e dunque potenzialmente pericolose.

Il firewall disponibile per dispositivi Windows, rappresenta un altro strumento efficace per prevenire il contatto con gli agenti malevoli che affollano il web.

E per quanto riguarda i costi? Panda Dome Essential è disponibile in questo momento con un imperdibile sconto del 50%: di fatto, è possibile pagare l’intera suite appena 17,49 euro all’anno.

