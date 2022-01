I pericoli del download P2P senza VPN

Il download P2P tramite rete Torrent viene spesso associato alla pirateria digitale. In realtà si tratta di un'attività legale, in quanto dipende dal tipo di contenuto. Per essere certi che nessuno scopra cosa viene scaricato è necessario utilizzare una VPN. Tra quelle migliori sul mercato c'è NordVPN. Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 3,29 euro/mese.

Nascondere l'indirizzo IP con NordVPN

Utilizzando un qualsiasi client Torrent senza VPN è facile svelare l'indirizzo IP del dispositivo e quindi la posizione geografica approssimativa, oltre al nome del provider Internet (ISP). Con una VPN è possibile invece scegliere un indirizzo IP di un server che si trova in un altro paese. Lo stesso ISP non può conoscere il tipo di traffico (che tra l'altro viene protetto dalla crittografia) e pertanto non può eventualmente applicare restrizioni.

NordVPN possiede una rete di oltre 5.200 server in oltre 60 paesi. Alcuni di essi sono stati ottimizzati proprio per garantire sicurezza, privacy e prestazioni durante il download P2P tramite Torrent. Ci sono anche server offuscati che impediscono al provider di rilevare l'uso della VPN e quindi di bloccare il traffico.

La privacy viene inoltre garantita dalle funzionalità Double VPN (doppia crittografia) e Kill Switch (l'accesso ad Internet viene interrotto se cade la connessione alla VPN per evitare di svelare il vero indirizzo IP). I protocolli usati sono OpenVPN, IKEv2/IPSec e NordLynx (basato su Wireguard).

NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sfruttare la VPN su sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per due anni può essere sottoscritto a 3,29 euro/mese (sconto del 68%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.