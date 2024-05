Perplexity AI trasforma le ricerche in pagine condivisibili

Perplexity AI, la startup unicorno, ha lanciato una nuova funzione chiamata Perplexity Pages, che consente agli utenti di creare relazioni, articoli o guide in un formato visivamente accattivante utilizzando l’intelligenza artificiale. Questa funzione si aggiunge alla tendenza dei riepiloghi delle pagine web basati sull’intelligenza artificiale, presenti in molti strumenti AI.

We're excited to roll out Perplexity Pages, a simple way to turn your research into visually appealing articles. With formatted images and sections, Pages lets you share in-depth knowledge on any topic. Available now for Pro users and rolling out to all users soon! pic.twitter.com/niSiXxpX09 — Perplexity (@perplexity_ai) May 30, 2024

Come si creano le Pagine Perplexity

Gli utenti gratuiti e a pagamento possono accedere all’opzione per creare una pagina nella sezione della libreria di Perplexity. Inserendo una richiesta, come “Informazioni sul deserto del Sahara“, lo strumento inizia a generare una pagina dettagliata con diverse sezioni. Gli utenti possono selezionare un tipo di pubblico – principiante, avanzato o chiunque – per adattare il tono del testo generato.

Inoltre, è possibile chiedere all’intelligenza artificiale di riscrivere, riformattare o rimuovere qualsiasi sezione, nonché di aggiungere sezioni su determinati sottoargomenti. Perplexity aiuta anche a trovare e inserire elementi multimediali rilevanti, come immagini e video.

Le pagine create con Perplexity sono pubblicabili e ricercabili su Google, e gli utenti possono condividere i link con altri. I lettori possono porre domande di approfondimento sull’argomento, e gli utenti possono trasformare le conversazioni esistenti in pagine con un semplice clic.

L’AI genera, gli utenti curano i contenuti

Henry Modisett, responsabile del design di Perplexity, ha affermato che l’azienda ha voluto utilizzare la sua tecnologia di base per creare uno strumento di ricerca in un formato più condivisibile. Una delle sfide di design è stata creare animazioni che rendessero piacevole l’esperienza per gli utenti durante l’attesa di un paio di minuti necessari per completare la pagina.

Modisett sottolinea anche che, sebbene l’IA generi il contenuto, gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nel curare le informazioni, decidere l’organizzazione della pagina e renderla interessante.

Disponibilità di Perplexity Pages

Perplexity non sa ancora come questa funzione si comporterà con il resto dell’ecosistema web, ma Modisett ha evidenziato che le pagine presentano e mettono in evidenza diverse fonti, proprio come i risultati di ricerca di Perplexity.

La funzione Pagine di Perplexity inizialmente sarà distribuita a un numero limitato di utenti, ma l’azienda prevede di renderla disponibile a tutti gli utenti. Al momento, gli utenti possono creare pagine solo sul web, ma sono visibili sia sul web che sulle applicazioni mobili.