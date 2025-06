Perplexity Comet in arrivo anche su Windows

Perplexity è prossima al lancio di Comet anche sul sistema operativo di Microsoft. Il CEO Aravind Srinivas ha comunicato su X che la versione del browser AI per Windows è pronta. Ancora in corso invece lo sviluppo delle versioni per Android e iOS. In base alle recenti indiscrezioni, la startup di San Francisco è finita nel mirino di Apple.

Comet sfiderà Chrome?

Comet è stato annunciato a fine febbraio. La versione beta è disponibile dal mese di maggio solo per Mac con processori Apple (tramite iscrizione alla waitlist). Ovviamente integra il motore di ricerca AI sviluppato da Perplexity, quindi il browser potrebbe diventare un diretto concorrente di Chrome e Google Search.

Aravind Srinivas ha confermato che la versione per Windows è pronta, senza tuttavia indicare una data di lancio. Alcuni utenti hanno già ricevuto un invito per testare il browser. Dal mese di maggio è aperto il profilo Comet su X, ma non è stato pubblicato nessun post.

Windows build is also ready. And few invites have been sent for early testers. Android build is also moving at a crazy pace and moving ahead of schedule. iOS updates soon. https://t.co/qwmd3QpqVn — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) June 22, 2025

TestingCatalog ha pubblicato diversi dettagli sul browser. Comet permette di gestire schede e cronologia tramite linguaggio naturale e può eseguire compiti per conto dell’utente (ad esempio inviare un’email e pubblicare post sui social media).

Comet è basato su Chromium, quindi supporta le stesse estensioni di Chrome. Integra un ad blocker e consente di eseguire azioni contestuali tramite la barra laterale, come la generazione dei riassunti delle pagine web.

Ha fatto molto discutere la dichiarazione del CEO di fine aprile. Comet raccoglie i dati degli utenti anche fuori dal browser per mostrare inserzioni personalizzate. Srinivas ha successivamente chiarito che gli utenti potranno disattivare la personalizzazione e non vedranno nessuna pubblicità.