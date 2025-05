Perplexity Labs crea report, grafici e mini-app per l'ufficio

Perplexity non aspira più a essere solo il motore di ricerca alternativo a Google. L’azienda ha appena lanciato Perplexity Labs, che trasforma l’AI in un assistente pe l’ufficio capace di creare fogli di calcolo, dashboard e report completi in dieci minuti.

Labs può dedicarsi a compiti più complessi rispetto alle ricerche standard. Invece di rispondere velocemente a una domanda, si prende tutto il tempo necessario, anche più di dieci minuti, per preparare contenuti completi e ben strutturati, come analisi approfondite, sintesi dettagliate o documenti.

Il sistema può fare ricerche approfondite, analizzare dati, eseguire codice e creare grafici, tabelle, diagrammi, ecc. Non si limita a trovare informazioni, ma le trasforma in documenti ben organizzati, pronti per essere presentati in azienda. È disponibile su web, iOS e Android, con le versioni Mac e Windows in arrivo.

Dalla ricerca alle app interattive

Labs inoltre, può creare mini-applicazioni web interattive. Può scrivere codice per strutturare dati, applicare formule complesse e generare documenti che vanno ben oltre il semplice testo. Tutto quello che produce, grafici, immagini, file di codice, viene organizzato automaticamente in schede separate da dove si può visualizzare o scaricare ogni elemento.

La strategia di Perplexity

Il lancio di Labs non è casuale. Perplexity sta scommettendo sul mercato aziendale, dopo aver lanciato l’estate scorsa un piano enterprise, con la ricerca integrata nei file interni e sul web. Piano piano, sta trasformando un motore di ricerca in una suite di produttività aziendale.

L’azienda sta anche sperimentando su altri fronti. Ha lanciato un browser web chiamato Comet, e recentemente ha acquisito Read.vc, una piattaforma social per professionisti. La strategia è evidente: non si accontenta più di essere solo un motore di ricerca intelligente, ma un’alternativa completa a tutti gli strumenti che usiamo ogni giorno al lavoro.

Per accedere a Labs serve l’abbonamento Pro da 20 dollari al mese. Secondo i rumors, Perplexity sta negoziando per raccogliere fino a un miliardo di dollari con una valutazione di 18 miliardi. Cifre che spiegano perché l’azienda stia accelerando sullo sviluppo di funzionalità premium e soluzioni aziendali.