 Personal Intelligence di Gemini arriva nel mondo, Europa esclusa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Personal Intelligence di Gemini arriva nel mondo, Europa esclusa

Gemini Personal Intelligence accede a Gmail, Calendar, Drive, Foto e Maps per personalizzare ogni risposta. Lancio globale, tranne Europa.
Personal Intelligence di Gemini arriva nel mondo, Europa esclusa
Business AI
Gemini Personal Intelligence accede a Gmail, Calendar, Drive, Foto e Maps per personalizzare ogni risposta. Lancio globale, tranne Europa.

Gemini ora sa cosa abbiamo comprato, dove dobbiamo andare, cosa ci piace mangiare e quale modello di telefono abbiamo rotto. Google ha lanciato Personal Intelligence a livello globale, la funzione che permette a Gemini di accedere ai dati personali su Gmail, Calendar, Drive, Google Foto, YouTube, Maps e altre app Google per personalizzare le risposte senza che dover spiegare nulla. Lancio mondiale, con un’eccezione significativa: l’Europa. Area Economica Europea, Svizzera e Regno Unito sono esclusi.

Gemini accede ai dati personali per personalizzare tutto, l’Europa deve aspettare

Gemini accede ai dati, come email, foto, video, acquisti, calendario, cronologia, e li usa per personalizzare ogni risposta. Non si deve dire Ho comprato un paio di sneakers da passeggio la settimana scorsa, Gemini lo sa già dalla ricevuta su Gmail e può suggerire accessori da coordinare.

Alcuni esempi di Google: si ha un’ora di scalo in aeroporto e si vuole mangiare qualcosa? Gemini considera i cibi preferiti, i gate di arrivo e partenza, il tempo di cammino tra i due e quanto manca all’imbarco. Si ha un problema tecnico con un dispositivo, ma non si ricorda il modello? Gemini lo trova nella ricevuta d’acquisto e dà istruzioni specifiche per quel modello.

Si cerca un ristorante? Invece della lista generica “top 10,” Gemini suggerisce locali basati sui propri interessi e sui ristoranti apprezzati in passato.

Opt-in, ma poi attivo di default

Personal Intelligence è opzionale, spetta all’utente scegliere a quali app può accedere Gemini. Ma una volta attivato, è abilitato di default per ogni prompt. Si può comunque disattivare da un toggle nel menu Strumenti.

La distinzione è importante, la decisione iniziale è degli utenti, ma dopo averla presa, Gemini usa quei dati per ogni conversazione, a meno che non si disattivi manualmente ogni volta.

L’Europa esclusa (di nuovo)

Il lancio esclude l’Area Economica Europea, la Svizzera e il Regno Unito. La ragione è ovvia: il GDPR e le normative europee sulla privacy rendono l’accesso ai dati personali degli utenti molto più complicato dal punto di vista legale. L’Italia è quindi esclusa, per ora.

La funzione arriva prima agli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra, con gli utenti gratuiti che la riceveranno nelle prossime settimane. Insomma, per gli utenti europei, la personalizzazione AI resterà generica ancora per un po’.

Pubblicato il 15 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave

Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave
Chrome lancia le Skill: prompt AI salvabili e riutilizzabili

Chrome lancia le Skill: prompt AI salvabili e riutilizzabili
Google aggiorna la sua app per Windows con AI Mode

Google aggiorna la sua app per Windows con AI Mode
Il watermark AI di Google è stato violato? Più o meno

Il watermark AI di Google è stato violato? Più o meno
Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave

Teams genera riassunti video delle riunioni con i momenti chiave
Chrome lancia le Skill: prompt AI salvabili e riutilizzabili

Chrome lancia le Skill: prompt AI salvabili e riutilizzabili
Google aggiorna la sua app per Windows con AI Mode

Google aggiorna la sua app per Windows con AI Mode
Il watermark AI di Google è stato violato? Più o meno

Il watermark AI di Google è stato violato? Più o meno
Tiziana Foglio
Pubblicato il
15 apr 2026
Link copiato negli appunti