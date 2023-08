Personalizza il layout dei tuoi file con SodaPDF

Vuoi avere a tua disposizione uno strumento in grado di rendere la conversione e l’editing dei PDF più semplice? SodaPDF è un software progettato e realizzato appositamente per rispondere a queste esigenze. Quasi sempre, infatti, portare a termine una modifica di un file, con conseguente modifica del layout, richiede del tempo.

Non a caso, SodaPDF si contraddistingue grazie alle diverse funzionalità di cui dispone. A partire dalle semplici operazioni relative al riordinare, ruotare, spostare, eliminare o estrarre le pagine che più ti interessano dai file, fino alla conversione di file.

Ecco perchè l’Editor Soda PDF è la scelta giusta da fare se vuoi convertire i tuoi file PDF in Word, Excel, Powerpoint o altro qualsiasi altra tipologia di file. Inoltre, parliamo di un software che è compatibile con i file Adobe Acrobat, motivo per cui non ci sarà più bisogno di avere sul tuo pc Adobe Acrobat per visualizzare i tuoi file.

Oggi puoi scegliere tra il piano ad accesso completo per 14 giorni a 1,97 euro oppure il piano annuale da 59 euro scontato del 55%. Scegliendo uno dei due piani, avrai a disposizione per meno 2 di euro uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Entrambi includono, infatti, elaborazione illimitata di documenti, accesso online Illimitato, conversione in vari formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini…) e password per proteggere i documenti.

Per te anche la garanzia soddisfatti o rimborsati, assistenza clienti gratuita e possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Dunque, che aspetti? Se vuoi avere a disposizione uno strumento in grado di rendere la conversione e l’editing dei PDF più semplice procedi subito con l’acquisto del piano SodaPDF che più preferisci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.