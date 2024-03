Peso CORRETTO ogni singola volta, bilancia digitale Rowenta in promo

Una bilancia in casa non può mancare. Naturalmente la devi usare con parsimonia, ricorda che salirci ogni giorno altera solo la chimica del tuo cervello e non il tuo fisico. Tuttavia devi avere un prodotto su cui puoi fare affidamento altrimenti il dubbio si scatena in automatico. Per ovviare a questo problema, porta a casa una bilancia digitale firmata Rowenta.

Su Amazon l’ho scovata in promozione. Diventa tua con soli 14,99€ con uno sconto del 25% ora in corso. Il prezzo è ottimo, se sei interessato aggiungila subito al carrello.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bilancia digitale Rowenta, un alleato in casa

Dimensioni perfette e adatte per essere infilata sotto il mobile del bagno o della camera da letto. Questa bilancia digitale di Rowenta è semplice da usare visto che basta salirci sopra ed hai subito la tua risposta.

Realizzata con materiali resistenti e durevoli, la bilancia è dotata di accensione e spegnimento automatici così da preservare la batteria. Non farti alcun tipo di problema perché supporta un peso massimo di 160 chilogrammi ed è anche sanificabile con una passata di prodotto. Il vantaggio della copertura in vetro è proprio questo.

Che altro dirti, è un prodotto estremamente semplice quanto essenziale. Non farne a meno in casa, torna sempre utile averne una.

