Peter Pan & Wendy: ecco il teaser con la data di uscita su Disney+

Vivi un'avventura senza tempo grazie a Peter Pan & Wendy. A distanza di 70 anni Peter Pan torna con una rivisitazione che vuole unire le unicità del classico film d'animazione Disney con l'autenticità del romanzo di J. M. Barrie a cui si ispira.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, nel corso del tempo ha incrementato ulteriormente il suo catalogo con titoli importanti come ad esempio I Simpson.

In merito a Peter Pan & Wendy da oggi è disponibile il teaser ufficiale che presenta in parte la trama del nuovo film in arrivo. Inoltre, abbiamo anche la data di uscita ufficiale su Disney+, il cast, la sinossi e le dichiarazioni del regista.

Peter Pan & Wendy: scopri data di uscita e cast stellare

Peter Pan & Wendy arriverà su Disney+ il 28 aprile 2023. Dal quel giorno sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma. Il cast stellare ti terrà incollato allo schermo:

Il film – spiega Disney+ – è interpretato da Jude Law (Animali fantastici – I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.

Sinossi e teaser ufficiale

L’arrivo di Peter Pan & Wendy lascerà a bocca aperta i fan di questo eroe che non vuole diventare grande e dei suoi amici? Ancora non lo sappiamo ma dal teaser ufficiale si evince che sarà ricco di azione ed emozioni.

Il tema del racconto promette una pellicola veramente avvincente. Infatti, dalla sinossi traspare che la trama di questo film, a breve disponibile su Disney+, sarà decisamente avvincente. Ecco la sinossi ufficiale:

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Nondimeno, anche dalle parole del regista e co-sceneggiatore David Lowery capiamo l’estrema cura con cui è stata realizzata ogni singola scena. Ecco cosa ha dichiarato a Disney+:

Nel realizzare Peter Pan & Wendy, ci siamo proposti di creare un film che onorasse sia il testo originale di J. M. Barrie che l’adattamento animato di Walt Disney. Volevamo rinvigorire il nostro racconto con sincerità emotiva, sentimenti profondi e un grande desiderio di avventura. Centinaia di incredibili artisti hanno lavorato molti anni per portare questo film sullo schermo e sono entusiasta che il pubblico possa vedere il loro lavoro, intraprendere questo viaggio e riscoprire una storia intramontabile da una nuova prospettiva.

