L'offerta sul monitor Philips da 24 pollici a 89 euro

Perfetto da mettere sulla scrivania se si sta cercando un monitor di qualità da dedicare a lavoro, studio, intrattenimento, gaming o navigazione, il modello Philips 241V8L da 24 pollici è in vendita oggi con uno sconto del 37% su Amazon. La promozione in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 89,90 euro.

Philips 241V8L: approfitta dello sconto sul monitor

Si tratta di un pannello con risoluzione Full HD dotato di tecnologia Flicker-free per l’anti-sfarfallio, sistema Smart Contrast la resa fedele dei colori e modalità Low Blue per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni più lunghe e intense. Con una frequenza di aggiornamento da 75 Hz, può eventualmente essere comodamente montato a parete con un supporto VESA standard. Gli slot di collegamento integrati sono HDMI e VGA. Nell’immagine di seguito il suo design, caratterizzato da cornici sottili. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Lo sconto del 37% di oggi propone il monitor Philips 241V8L da 24 pollici al prezzo finale di soli 89 euro invece di 142 euro come da listino. Il marchio è una garanzia di qualità e le specifiche appena descritte ne testimoniano il valore. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Vale infine la pena segnalare che l’articolo è venduto e spedito da Amazon che assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio in un giorno. In altre parole, ordinandolo ora, sarà possibile metterlo sulla scrivania entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

