Monitor Philips da 24 pollici a soli 94€: che affare

Philips 241V8L è un monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) adatto alla produttività, allo studio, all’intrattenimento multimediale e al gaming. Oggi lo segnaliamo su queste pagine per rendere nota ai lettori l’ottima offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 94,99 euro.

Solo 94€ per questo monitor Philips

Tra le specifiche tecniche segnaliamo la tecnologia Flicker-free per l’anti-sfarfallio, Smart Contrast per una resa ottimale dei contenuti visualizzati e Low Blue Mode per ridurre l’affaticamento degli occhi. La frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz. Può essere comodamente montato a parete grazie al supporto per lo standard VESA. Sul retro trovano posto le porte HDMI e VGA per la connessione delle fonti video. Il design è quello visibile nell’immagine qui sotto, con bordi sottili intorno al pannello. Per saperne di più è sufficiente consultare la scheda del prodotto.

La promozione in corso che permette di acquistare il monitor Philips 241V8L al prezzo finale di soli 94,99 euro è un’occasione da cogliere al volo, considerando l’affidabilità del marchio e le sue caratteristiche. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida, meglio non farsi cogliere dal sold out e approfittarne finché in tempo.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con garanzia per la consegna gratuita a domicilio entro un giorno. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, si è certi di riceverlo già entro domani, direttamente a casa e senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.