Philips Airfryer Serie 5000 a soli 69€? Diventa la REGINA della cucina

Le friggitrici ad aria hanno conquistato tutti coloro che le hanno provate. Anche tu vuoi entrare nel circolo? Allora opta per un modello che non può che soddisfarti. Non solo è tra i più acquistati di sempre ma è anche tra i migliori in termini di risultati. Sto ovviamente parlando della Philips Airfryer Serie 5000 che fa del tuo cibo una vera prelibatezza. Questo modello è in sconto su Amazon con un ribasso del 40% che fa assolutamente la differenza. Mettilo subito in carrello a soli 69,99 euro invece di 116,99 euro e compralo al volo.

La Philips Airfryer Serie 5000 è una friggitrice ad aria di ultima generazione, ideale per qualunque cucina. Anche se hai poco spazio a disposizione, con le sue dimensioni compatte si adatta alle tue possibilità e ti mette a disposizione un mezzo di cottura veloce, che ti fa risparmiare e che rende il cibo gustoso. Non hai voglia di stare dietro ai fornelli con questo caldo infernale? Allora non perdere tempo. Ha una capienza di 4,1L utile per cucinare per tutta la famiglia e non si limita soltanto a replicare l’effetto della frittura perché sa fare di tutto e di più.

La potenzialità della friggitrice è che sì, è un piccolo forno ventilato ma non richiede alcun tipo di preriscaldamento, riduce i tempi di cottura e con la sua tecnologia RapidAir l’aria circola a tutto tondo sigillando immediatamente gli alimenti e cuocendoli a puntino. Primi, secondi, contorni e sfizi di ogni tipo. Scarica l’app HomeID per trovare una nuova ricetta ogni giorno. Una volta che hai terminato, poi, metti il cestello in lavastoviglie ed il gioco è fatto. Con il display LED touch selezioni un programma oppure ne crei uno tutto tuo senza dover aggiungere condimento in eccesso: basta un cucchiaino di olio o persino zero.

Con soli 69,99 euro su Amazon invece di 116,99 euro, la magica Philips Airfryer Serie 5000 è da acquistare al volo. Approfitta dello sconto del 40%.