Philips Airfryer Serie 5000 unisce all'aria il VAPORE, occasione Black Friday

Nove litri di capienza e doppia tipologia di cottura per alimenti che sono saporiti, sani e pronti da gustare: Philips Airfryer Serie 5000.
Nove litri di capienza e doppia tipologia di cottura per alimenti che sono saporiti, sani e pronti da gustare: Philips Airfryer Serie 5000.

Non acquistare una semplice friggitrice ad aria ma punta a un modello di ultima generazione. Philips Airfryer Serie 5000 unisce alla cottura che stai cercando anche la funzione vapore per allargare i tuoi orizzonti in cucina. Un vero elettrodomestico completo che grazie al Black Friday paghi pochissimo. Mettila in carrello a soli 169,99 euro invece che a 259,99 euro su Amazon.

Philips Airfryer Serie 5000 è una friggitrice ad aria di Ultima generazione che in cucina fa la differenza. Con il suo doppio cestello, ti permette di cucinare qualunque tipo di preparazione e di ultimare una cena completa senza sforzo. Nonostante la sua capienza sia di 9 l, ha delle dimensioni compatte in modo da poterla sistemare ovunque tu voglia. Inoltre, è facilissima da gestire perché è dotata di un display LED touch che con un solo dito ti permette di scegliere tra le 19 modalità di cottura o di personalizzarne una scegliendo sia temperatura che minutaggio.

Philips Airfryer Serie 5000 Doppio Cestello con Vapore – Friggitrice ad aria da 9L, 19 modalità, 90% di grassi in meno, Tecnologia RapidAir Plus e AirSteam, Pulizia con il vapore, Accessori (NA550/00)

Philips Airfryer Serie 5000 Doppio Cestello con Vapore – Friggitrice ad aria da 9L, 19 modalità, 90% di grassi in meno, Tecnologia RapidAir Plus e AirSteam, Pulizia con il vapore, Accessori (NA550/00)

Il cestello non è unico in quanto è diviso in una parte più grossa con una capienza da 6 l e una parte più piccola con una capienza da 3 l. Puoi utilizzarli a tuo vantaggio per cucinare, ad esempio, carne e contorno o qualunque altro tipo di preparazione tu voglia. La funzione vapore è vincente, visto che introduci dell’acqua nel vano prestabilito e ridurre ancora di più l’utilizzo di condimento. Rispetto alla semplice bollitura degli alimenti, questa tipologia di cottura preserva l’87% in più di sostanze nutritive. Impossibile sbagliare una cottura grazie alle varie soluzioni che rendono l’ambiente perfetto per cibi croccanti all’esterno e cotti a puntino all’interno. Non sporchi più la cucina, non devi passare ore dietro ai fornelli e sfrutti le sue funzioni di frittura, riscaldamento, cottura al forno, grigliata o arrosto a tuo totale vantaggio.

Mettila in carrello a soli 169,99 euro su Amazon. La Philips Airfryer Serie 5000 è la stella di questo Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 20 nov 2025

Paola Carioti
20 nov 2025
