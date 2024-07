Il Prime Day FRIGGE il prezzo della Philips AirFryer XL (WOW)

Non scendere più a compromessi in cucina ma realizza tutti i tuoi sogni mettendo una friggitrice ad aria come si deve sul bancone. Con Philips AirFryer XL non avrai più alcun dubbio e potrai cucinare di tutto e di più senza sporcare ma soprattutto senza svenire dal caldo dietro ai fornelli.

Approfitta immediatamente dello sconto del 34% offerto dai Prime Day 2024 su Amazon. Collegati in pagina e porta a casa questo gioiellino con cestello da 6,2l a soli 89,99€. Cosa aspetti?

Delle spedizioni Non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Philips AirFryer XL, la friggitrice per eccellenza che conquista il prime Day 2024

Se c’è una friggitrice ad aria sul mercato che conquista qualunque utente quella è proprio la Philips AirFryer XL. Non c’è niente da fare, questo gioiellino cuoce alla perfezione, ti permette di risparmiare ma soprattutto non ti fa faticare per portare a tavola del cibo che sia saporito, ottimo e persino sano.

Con il suo cestello da 6,2 litri puoi cucinare per tutta la famiglia senza dover fare più infornate. Ovviamente hai a disposizione l’applicazione sullo smartphone e un display LED touch con programmi preimpostati per facilitare ancora di più il tutto. Nel caso tu ne voglia creare uno tuo, usa i vari bottoni per scegliere sia temperatura che minutaggio.

Una volta che hai terminato sei libero di mettere tutte le parti estraibili direttamente in lavastoviglie per trovartele pulite e pronte all’utilizzo appena ne hai bisogno.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon per approfittare del 34% di sconto e portare a casa la tua Philips AirFryer XL a soli 89,99€ grazie ai Prime Day 2024.

