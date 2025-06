Philips Ambilight rende unica tv e streaming: affare a meno di 300€

Philips Ambilight è la smart TV che rende ogni momento davanti al televisore unico e sconvolgente. Invece di fermarsi alla sola riproduzione dei contenuti, attraverso il sistema di LED integrato, amplia l’esperienza colorando la tua stanza in modo cinematrografico. 43 pollici di visione in 4K con app al completo e tanto altro al suo interno. Mettila nel carrello a soli 259 euro invece di 337,90 euro grazie allo sconto del 23% su Amazon. Se lo desideri, paghi in 5 rate senza interessi.

Tra tutte le smart TV in commercio, le Philips Ambilight ricevono particolare attenzione. Questo perché riescono a rendere la visione unica allargando il semplice streaming a un’esperienza visiva che esula dai soliti confini. Il modello in questione ospita un display dal 43 pollici con tecnologia LED. Il design è molto moderno e vanta cornici praticamente inesistenti, sottigliezza oltre che linee moderne ed eleganti per metterla ovunque in casa.

La risoluzione 4K gioca un ruolo cruciale mostrandoti qualunque dettaglio nella sua bellezza più elevata. Con tecnologia Pixel Precise Ultra HD non c’è modo di rimanere delusi e mettendoti davanti allo schermo potrai immergerti in tutto e per tutto in ciò che deciderai di guardare. Questo perché entrano i giochi i famosi LED integrati sul pannello posteriore che individuano in tempo reale i colori utilizzati nelle scene in riproduzione e li proiettano sul muro facendoti sentire molto più che al cinema. Il televisore non pecca di tecnologie accessorie come Dolby Atmos Sound per ottenere il massimo anche in termini di suono. In più il sistema Titan OS completo di ogni app e la presenza di Alexa e Google completano il quadro a tua disposizione.

Metti nel carrello la tua Smart TV Philips Ambilight da 43″ a soli 259 euro su Amazon scegliendo se pagare in un’unica soluzione o in 5 comode rate senza interessi.