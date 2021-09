Philips Ambilight: sganciata la bomba su eBay con DOPPIO SCONTO

Se guardare la televisione è uno dei tuoi passatempi preferiti, perché limitarti ad acquistare una smart TV normale quando puoi avere il massimo? Con Philips Ambilight rendi l'esperienza veramente eccezionale mediante l'utilizzo di tecnologie uniche. Ebbene sì: solo con questo modello potrai vivere a 360° ciò che solitamente guardi. La fai tua su eBay grazie a un doppio sconto: 379,99€ inserendo il codice “BACKTOTECH” al momento del pagamento.

Le spedizioni sono realizzate in soli due giorni lavorativi e completamente gratuite.

Philips Ambilight: perché questa smart TV è così eccezionale

Oltre a offrirti un pannello degno di nota, la Philips Ambilight rende la visione dei contenuti immersiva. Questa caratteristica è data dalla tecnologia implementata dalla società che non solo è innovativa, ma è finanche l'unica presente sul mercato. Questa versione è quella da 43 pollici, una dimensione perfetta sia per il tuo salotto che per la tua camera da letto.

Come ti preannunciavo, monta un pannello con tecnologia LED e risoluzione Ultra HD 4K. Ciò significa che ti godi la televisione e tutti i contenuti che più ami nella risoluzione più avanzata per non farti scappare neanche un dettaglio. In più è presente anche l'HDR10+ che è un vero lusso.

Il sistema d'illuminazione integrato sul pannello posteriore è reattivo, ciò significa che si sincronizza automaticamente con i contenuti mostrati per rendere l'atmosfera eccezionale.

Non mancano i tuoi servizi preferiti così come l'integrazione di Amazon Alexa con cui ottieni tutto con il solo utilizzo della tua voce.

Quindi cosa stai aspettando? Acquista subito la tua Philips Ambilight su eBay a soli 379,99€ inserendo il codice “BACKTOTECH” al momento del pagamento. Le spedizioni vengono realizzate in due giorni circa e sono gratuite per tutti i clienti in Italia.